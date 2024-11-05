Как вкусно есть и худеть: здоровый подход к питанию, который работает

Еще с детства мы привыкли к идее, что для похудения следует "есть меньше и больше двигаться". Это привело к чрезмерному вниманию к сжиганию калорий и ограничению в питании.

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Однако, несмотря на усилия, многим людям до сих пор сложно похудеть. Издание eatthis.com опубликовало секреты успешного похудения от диетологов.

Обсуждение количества калорий против качества пищи длится давно. Основная идея подхода, основанного на калориях, состоит в том, что для похудения нужно потреблять меньше калорий, чем тратит организм. Но есть и другой аспект, где ключевая роль отведена качеству пищи. Важно отдавать предпочтение натуральным, минимально обработанным продуктам.

Продукты натурального происхождения, такие как цельные овощи, крупы и белки обычно естественно ограничивают объем порций. Их насыщающие свойства помогают регулировать аппетит и сигнализировать о сытости. Такие продукты, естественно, помогают сдерживать аппетит, что важно для контроля веса.

Для удачного плана питания следует направить внимание на несколько главных категорий товаров.

Белки

Включайте в рацион яйца, мясо, молочные продукты. Белок способствует сытости, что помогает снизить общее потребление калорий и держать уровень сахара в крови под контролем.

Фрукты и овощи

Разнообразные овощи и фрукты должны стать основной частью каждого приема пищи. В течение дня старайтесь добавлять в рацион различные цвета овощей и фруктов, потребляя до пяти порций ежедневно. Диетолог Лиза Янг рекомендует заполнять половину блюда фруктами и овощами без высокого содержания крахмала.

Углеводы и цельные зерна

Используйте сложные углеводы, такие как рис, киноа, картофель, фасоль и чечевица. Благодаря высокому содержанию клетчатки они надолго насыщают. На прием пищи достаточно порции размером с кулак или чашку, а во время перекусов – полстакана.

Полезные жиры

Включайте в рацион полезные жиры из источников, таких как оливковое масло, молочные продукты, авокадо, орехи и семена. Жиры обеспечивают продолжительное чувство сытости и стабильный уровень энергии. Добавьте несколько столовых ложек жира в блюда или закуски.

Качество или количество калорий?

Естественно, продукты более высокого качества часто содержат меньше калорий, чем обработанная пища. Переходя к более сбалансированному и здоровому питанию, вы снижаете общую калорийность рациона.

Тренер Ким Явиц рекомендует метод сбалансированной тарелки, благодаря которому исчезает тяга к сладостям и фастфуду. Ее клиенты теряют более 18 кг, не чувствуя себя ограниченными, ведь в рационе всегда есть белки, жиры, углеводы и клетчатка, стабилизирующие уровень сахара в крови.

Диетолог Лейси Нго, потерявшая около 23 кг, тоже сосредоточилась на качестве пищи, добавив в рацион растительные продукты с клетчаткой и антиоксидантами. По ее мнению, такой подход способствует длительным результатам, в то время как ограничение калорий помогает только временно.

По словам экспертов, потребление сбалансированных блюд, которые приносят сытость и удовольствие, является основой для длительного и здорового похудения.

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