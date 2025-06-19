Как влияет кукуруза на ваш организм: что важно знать перед употреблением

Кукуруза – один из самых популярных летних продуктов, который часто появляется на наших столах в различных блюдах. Она не только вкусная, но и обладает рядом питательных свойств, которые могут положительно влиять на организм.

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Однако, как и с любым другим продуктом, ее потребление имеет свои особенности и возможные побочные эффекты. Издание eatthis.com рассказывает, как именно кукуруза действует на наше здоровье и что стоит учитывать, добавляя её в рацион.

Пищевая ценность кукурузы: что содержит один большой початок

Один початок желтой кукурузы обеспечивает организм такими питательными веществами:

123 калории

4,7 г белка

1,9 г жира

26,7 г углеводов

2,9 г клетчатки

8,9 г сахара

Кроме основных макроэлементов, кукуруза содержит микроэлементы, витамины и фитонутриенты, которые могут улучшать здоровье.

Источник полезных минералов

Готовя початки кукурузы на гриле, вы не только радуете вкусовые рецепторы, но и обогащаете организм необходимыми минералами.

В частности, желтая кукуруза является источником калия – минерала, который помогает регулировать артериальное давление, поддерживает прочность костей и предотвращает образование почечных камней.

Содержит антиоксиданты, защищающие ваше зрение

Как и другие овощи, кукуруза имеет в составе биоактивные соединения, в частности лютеин и зеаксантин – пигменты, которые отвечают за ее желтую окраску. Они также играют важную роль в поддержании здоровья глаз.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, отмечается, что эти вещества являются основными компонентами сетчатки глаза и помогают защитить ее от вредного воздействия синего света. Кроме того, они могут уменьшить риск развития возрастных заболеваний, таких как катаракта и макулодистрофия.

Попкорн – сытная и полезная закуска

Если ищете перекус, который поможет вам дольше оставаться сытым, выберите попкорн – особенно приготовленный без масла или с минимумом жира.

Благодаря содержанию клетчатки и небольшому количеству калорий, попкорн - одна из самых любимых закусок среди тех, кто следит за питанием. Его легко сделать дома - просто используйте зерна кукурузы и немного оливкового масла для максимальной пользы.

К тому же, по данным журнала Antioxidants, попкорн сохраняет антиоксиданты и фитонутриенты, присущие цельной кукурузе.

Источник витаминов группы В

Кукуруза является естественным источником нескольких витаминов группы В – особенно B6 и B9 (фолат), которые участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы и способствуют здоровью кожи и печени.

Как отмечает Кливлендская клиника, всего существует восемь витаминов этой группы, и все они необходимы для преобразования углеводов в энергию. Витамин B6, в частности, поддерживает когнитивные функции, а B9 – регенерацию клеток и развитие нервной системы.

Кроме этого, кукуруза содержит ниацин (витамин B3), который способствует нормальной работе пищеварительной системы и здоровью кожи. Один початок обеспечивает около 2,5 мг ниацина, а суточная норма для взрослого составляет примерно 16 мг.

Хотя одной порции недостаточно для покрытия суточной потребности, даже такое небольшое количество может приблизить вас к рекомендованному уровню потребления.

Может вызывать симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – расстройство пищеварения, которое часто связано с питанием. И хотя кукуруза не является абсолютным запрещенным продуктом, у некоторых людей она может вызывать или усугублять симптомы.

Согласно публикации в Journal of Nurse Practitioners, кукуруза входит в перечень продуктов, которые могут провоцировать обострение СРК, наряду с бананами, цитрусовыми, молочными продуктами, луком, пшеницей, ячменем и овсом.

Поэтому если вы имеете СРК, стоит внимательно следить за реакцией организма после потребления кукурузы или блюд на ее основе.

Сироп из кукурузы может быть вредным

Хотя натуральная кукуруза имеет немало преимуществ, её обработанные производные – совсем другое дело. Один из самых распространённых продуктов переработки – кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - широко используется в пищевой промышленности, однако его польза для здоровья отсутствует.

В процессе обработки кукурузу лишают значительной части питательных веществ, оставляя преимущественно сахар. Такой сироп ассоциируется с повышенным риском развития ожирения, диабета, болезней печени и сердечно-сосудистой системы.

Также стоит помнить, что кукурузное масло содержит много полиненасыщенных жиров, которые, в отличие от мононенасыщенных, могут стимулировать воспалительные процессы в организме.

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