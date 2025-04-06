Часом авокадо обирають ретельніше, ніж пластичного хірурга. А вибір хірурга залежить від емоційного імпульсу. Ну звісно, адже отой хірург в інтернеті, він такий харизматичний, і методики в нього авторські, і очі щирі, як у лабрадора. А лайків скільки! А відгуки які поетичні! Що може піти не так?

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Красивий профіль ще не робить з інфлюенсера хірурга. Далі разом з вами розберемось, як перевірити, що за обкладинкою стоїть диплом та досвід, а не тільки харизма доктора Пі.

Адже пластична хірургія — це не "просто стати гарніше", а про наданий дозвіл іншій людині змінити ваше відображення в дзеркалі. І саме тому перший і найважливіший крок — обрати того, хто має законне право це робити. Не того, хто гарно говорить у соцмережах. Не того, хто знає, як подати себе. А того, хто справді знає анатомію, багато практикує і керується не швидкоплинними трендами, а здоровим глуздом і діамантовим правилом "не нашкодь".

Закон як скальпель: що каже українське законодавство

Українське законодавство досить чітке щодо того, хто може називатися пластичним хірургом. Спойлер: не кожен із красивим Instagram.

На першій консультації, не соромтесь запитати у лікаря наявність усього двох сертифікатів.

Перший сертифікат - пластичним хірургом може стати лише лікар, який має базову (первинну) спеціалізацію з одного з трьох напрямків:

загальна хірургія,

дитяча хірургія,

комбустіологія (лікування опіків).

Другий сертифікат - після отримання основної спеціалізації, для того, щоб стати практикуючим пластичним хірургом, обов’язково проходити спеціалізацію з пластичної хірургії.

Тільки успішно пройшовши два вищеперелічені етапи навчання і практики лікар має право називатися "лікарем-хірургом пластичним". Так і записано в його сертифікаті.

Ці сертифікати є базою і грунтом пластичного хірурга, черепахою і слонами, без яких рухатись із лікарем далі просто небезпечно.

"Червоні прапорці" при виборі пластичного хірурга: коли нормально закінчити консультацію ще до її початку

Мені подобається термін "червоний прапорець", тому що він універсальний для будь яких відносин, включаючи відносини лікар-пацієнт. Асертивність у виборі хірурга збереже не тільки ваше ментальне але і фізичне здоров'я.

Я би віділив 4 основних червоних прапорці для пластичного хірурга і більшість із них легко розпізнати навіть не володіючи екстрасенсорним чуттям.

1. Немає офіційної спеціалізації

Ще раз повторюсь, адже це наріжний камінь вашої безпеки, якщо лікар не має офіційної спеціалізації - тікайте. "Я хірург і ще трошки художник" — це не аргумент. Якщо у фахівця немає офіційної спеціалізації з пластичної хірургії, він не є пластичним хірургом. Ви ж не підете народжувати дитину до окуліста? То чому ок робити пластичну операцію у людини, що не має офіційно підтвердженого сертифіката пластичного хірурга?

2. Лікар знає, що він все знає

Якщо лікар має позицію, що Господь вже один раз поцілував його у тім’ячко і тепер немає потреби більше навчатись - тікайте. Навіть талановиті лікарі, що багато практикують, мають постійно вчитися і підвищувати кваліфікацію, стелі не існує. Адже прогрес стосується всіх сфер життя і особливо медицини. Пластична хірургія — одна з найдинамічніших галузей, і якщо ваш лікар востаннє був на освітньому заході у 2016-му, значить, він досі користується підходами часів Nokia 3310 і скоріше за все не мочить манту. Сміливо розпитуйте про останні місця навчання і конгреси, які відвідував лікар.

3. Зловживання маркетинговою туфтою

Ось тут вам знадобиться трохи більше знань, про доказову медицину, щоб викрити шарлатана. Можу дати невелику підказку, якщо щось з уст хірурга звучить, як "мед", обіцяє чудеса в обхід фізики та анатомії, ігнорує питання реабілітації та пророкує легкість "походу в СПА" - додавайте в чорний список. Пластична хірургія - це хірургія. Це інвазивне втручання, це серйозно і це ваше тіло і здоров'я.

Найпопулярніші бздури з просторів інтернету, які я до сьогодні чув:

"Склеюємо шви замість того, щоб шити". В цей момент я хочу запитати суперклеєм чи клеєм момент?

"Збільшення грудей під седацією". Абсолютно нормальна практика у повсякденні доктора Лектера.

"Газовий наркоз замість ендотрахеального". Адже так приємно буде прокинутись в розпал операції і потеревенити із хірургом про життя, поки він працює.

"Операції без дренажів — тіло саме знає, що робити". О так, а ще тіло чудово "робить" само сероми, гематоми, фіброз і деформації.

"Авторська методика - тільки сьогодні, тільки у нас!" Це коли лікар нібито придумав щось нове: свій спосіб шити, розрізати, фіксувати, обходити дренаж, замінити наркоз ароматерапією і так далі.Продається гарно. Виглядає унікально. Але, на відміну від перевірених протоколів, вона може не мати клінічних досліджень, рецензій, доказової бази. Чудово, коли створена по авторській методиці у вас у вітальні новенька ваза, а ніс нехай буде за старими добрими медичними протоколами.

Загалом всі ці гучні лозунги - це не інновації. Це маркетинговий глютен. Красиво звучить, але гірко закінчується.

4. Публічний хейт усіх інших хірургів

Якщо хірург веде публічну комунікацію не як лікар, а як воїн святого хрестового походу проти всіх інших колег — тікайте. Хороший хірург упевнений у собі і не витрачає час на публічне приниження інших.

Що питати на консультації, щоб впевнитись, що образ з мереж співпадає з реальністю

Як і на нормальній співбесіді, під час консультації у хірурга нормально і потрібно, як відповідати на питання спеціаліста, так і ставити йому свої. Я би радив базовий список запитань, який можна і потрібно доповнювати власними запитаннями по ситуації.

Список обов'язкових запитань до пластичного хірурга:

Чи має лікар два відповідні сертифікати (хірургія + пластична хірургія)?

Попросіть продемонструвати, це нормально.

Скільки років він/вона практикує саме в пластичній хірургії?

Скільки аналогічних до вашої операцій проводить на рік?

Чи є фотографії "до" і "після" пацієнтів з аналогічними корекціями?

Чи працює в сертифікованому медичному закладі (а не орендує кабінет у салоні краси)?

Яке знеболення буде використовуватись і хто анестезіолог?

Попросіть розказати, як відбуватиметься весь процес від моменту заповнення анкети до реабілітації.

Задавайте більше запитань, особливо, якщо у вас є сумніви, якщо вам не зрозумілий процес, якщо у вас є страхи. Тут йдеться про ваше здоров'я, ставки зависокі, щоб думати про зручність питань або просто довіряти лабрадорячим очам.

Західний досвід

Мрію про той день, коли в Україні контроль за пластичною хірургією буде на рівні США чи Британії.

Американське товариство пластичних хірургів (ASPS) чітко формулює: хірург має бути сертифікований ABPS (American Board of Plastic Surgery), працювати в ліцензованому закладі та мати страховку.

У Великобританії, наприклад, необхідні General Medical Council з відповідною спеціалізацією плюс членство в BAAPS або BAPRAS (професійні асоціації хірургів). У них це не тільки про диплом — це про щорічну атестацію, контроль практики і моральну клятву не перетворити пацієнта на експонат сюрреалістичного музею.

Звісно і там досі можливо зробити збільшення сідниць на підвалі, як колись зробила Карді Бі. Любителі знижок поперед збитками для здоров'я завжди знайдуть свій підвал або салон краси. Але загальна культура вибору — набагато вища.

Логічні висновки: цінуйте себе

Обираючи хірурга, ви довіряєте людині своє тіло — найцінніше, що маєте. Можна ризикнути грошима й вкласти їх у крипту $TRUMP. Але ризикнути здоров’ям — значно гірша інвестиція.

Не поспішайте "вдосконалювати себе", якщо є сумніви або бракує ресурсу. Дайте рішенню визріти. Дослідіть. Подивіться сертифікати. Слухайте себе, а не фільтри.

А я тим часом іду готувати руки до операції. Бо естетична хірургія — це не магія. Це хірургія, освіта, чесність і трохи любові. І, скажу чесно, щоразу — купа відповідальності і дрібка тривоги. Бо йдеться не про шоу. А про людину.

Хочеться закінчити рядками, середньовічного гуманіста та сатирика Себастьяна Бранта:

"Усяке пнеться в медицину,

А тільки знає, що рицину

Та дещо там про всякі трави

(Баби цієї вчили справи!)"

Людська природа мало змінилась з тих часів. Пильнуйте себе. І шануйтесь.