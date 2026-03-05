Как выглядеть на 5 лет моложе без операции: советы от пластического хирурга

Уход за кожей может существенно повлиять на вашу внешность, иногда "возвращая" несколько лет молодости. Пластический хирург Мэтью Найкил поделился своими профессиональными советами, которые не требуют операций.

Он рассказал express.co, какие средства и процедуры помогут коже выглядеть здоровой и сияющей. Секрет прост: правильные продукты, регулярность и внимание к особенностям вашей кожи.

В своем видео на TikTok под ником @socialplasticsurgeon врач объяснил: "Первое – это мыло. Выбирайте нежное очищающее средство для лица без ароматизаторов и красителей. Далее – тоник со сбалансированным pH, который помогает поддерживать естественный уровень кислотности кожи".

Врач рекомендует добавить к уходу гликолевую кислоту, ретиноевую кислоту и гидрохинон, отмечая: "Размером с горошину достаточно для эффективной работы с рецептурными средствами". После этого важно нанести увлажняющий крем, тоже без красителей и ароматизаторов, чтобы восстановить баланс влаги, а завершить ритуал – высококачественным солнцезащитным кремом для защиты от ультрафиолета.

Один из зрителей спросил в комментариях конкретные бренды продуктов. Врач ответил: "Самый простой способ – обратиться в медицинский спа, к пластическому хирургу или дерматологу и воспользоваться профессиональной линией".

Другой пользователь поинтересовался: "Можно ли одновременно использовать гликолевую кислоту и ретинол? Я попробовала раз, и кожа стала очень сухой. Мне приходится чередовать, но хотелось бы ежедневного использования".

Найкил объяснил: "Обучение – это замечательно, но все должно проходить под наблюдением врача. Иначе можно получить серьезный ожог или травму. Гликолевую кислоту лучше применять утром, а ретинол – вечером. Да, они могут входить в один уход, но ретинол следует начинать два-три раза в неделю, в зависимости от чувствительности кожи".

Подытоживая, доктор Найкил советует пересмотреть свой уход за кожей, но подчеркивает: прежде чем вводить новые средства, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

