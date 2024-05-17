Как злаки делают кожу здоровой: 5 домашних рецептов овсяных масок для лица и тела
У овса как продукта питания множество полезных свойств. Кроме того, его можно использовать для ухода за кожей .
Этот злак содержит авенантрамиды – антиоксидантные и противовоспалительные соединения, успокаивающие зуд, раздражение и увлажняющие слишком сухой эпидермис.
В этой статье OBOZ. UA расскажет, как с помощью овсяных хлопьев в сочетании с другими ингредиентами самостоятельно приготовить маски для лица и тела.
Овсянка, пахта и мед удаляет солнечный загар
Возьмите 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 3 столовые ложки пахты и одну чайную ложку меда. Смешайте их и нанесите на кожу. Вотрите круговыми движениями, оставьте на 15 минут, а затем смойте водой.
Это средство эффективно удаляет загар и подходит для всех типов кожи.
Маска для лица из овсянки с корицей, зеленым яблоком и йогуртом
Разомните 1/2 зеленого яблока и две столовые ложки йогурта. Затем добавьте 2 столовые ложки овсяных хлопьев и 1/2 чайной ложки корицы. Нанесите маску и держите ее в течение 15 минут. Удалите теплой водой.
Эта маска отлично подходит для жирной или склонной к акне кожи. Кислоты, содержащиеся в яблоке и йогурте, отшелушивают кожу, а корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Маска из овсянки, папайи, миндального масла
Разомните небольшой кусочек папайи и смешайте его с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев и одной чайной ложкой миндального масла. Добавьте воду, чтобы получилась легко наносимая паста.
Нанесите маску ровным слоем на лицо и тело. Держите 15 минут, а затем смойте водой.
Эта паста омолаживает кожу и придает ей естественное сияние.
Маска из овсяной муки с розовой водой и медом
Возьмите две столовые ложки овсянки, одну столовую ложку меда и смешайте их. Добавьте немного розовой воды.
Нанесите эту смесь на лицо и шею и подождите 10 минут. Смойте теплой водой.
Мед и розовая вода очищают кожу лица и улучшают ее внешний вид.
Маска из овсянки с миндалем, медом и йогуртом
Разотрите 5 миндальных орехов до состояния порошка. Добавьте к нему 2 столовые ложки овсяных хлопьев и взбейте. Затем добавьте йогурт, чтобы получилась паста, и одну столовую ложку меда. Нанесите маску на кожу.
Дайте ей высохнуть в течение 15 минут и удалите ее круговыми движениями.
Это средство хорошо отшелушивает и массирует кожу, делая ее мягкой.
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