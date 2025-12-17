Какая группа крови повышает риск раннего инсульта: что выяснили генетики

Новый анализ генетических данных показал: люди с вариацией группы крови А имеют несколько более высокую вероятность пережить инсульт до 60 лет. Речь идет о масштабном исследовании, опубликованном в 2022 году, которое охватило десятки тысяч пациентов из разных стран.

Результаты работы обнародовало научно-популярное издание Science Alert со ссылкой на международную группу генетиков. Авторы исследования отметили, что речь идет не о приговоре, а о статистической разнице, которая может помочь лучше понять биологические механизмы инсульта.

Что заметили ученые

Ученые проанализировали данные 48 отдельных генетических исследований. В целом речь идет примерно о 17 тысячах людей, перенесших инсульт в возрасте от 18 до 59 лет, а также почти 600 тысяч участников контрольной группы.

Исследователи выяснили, что именно подгруппа крови А1 демонстрирует статистически значимую связь с ранним инсультом. Профессор Стивен Киттнер из Университета Мэриленда отметил, что количество инсультов в младшем возрасте растет, но причины этого явления до сих пор изучены недостаточно.

Цифры и различия

По подсчетам авторов, носители вариации группы крови А имеют примерно на 16% более высокий риск инсульта к 60 годам. В то же время у людей с генотипом O1, то есть первой группой крови, риск оказался ниже примерно на 12%.

Исследование также показало, что группа В связана с около 11% повышением риска инсульта независимо от возраста. При этом учёные подчёркивают: дополнительный риск остаётся небольшим и не является основанием для специального скрининга или паники.

Интересно, что среди людей старше 60 лет связь между группой крови А и инсультом почти исчезает. Это может свидетельствовать о различных механизмах развития болезни в разном возрасте: у молодых пациентов инсульт чаще связан с тромбообразованием, а не с атеросклерозом.

