Какая привычка перед сном помогает успокоиться: ChatGPT, Claude и Gemini назвали свои варианты

После насыщенного дня даже уставшему человеку бывает непросто быстро заснуть. Мысли о работе, домашних делах и планах на завтра могут заставлять мозг оставаться активным, когда человек уже лежит в постели.

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ChatGPT, Claude и Gemini назвали свои варианты самой полезной привычки перед сном, которая помогает постепенно перейти от напряжения к отдыху. Все три чат-бота сошлись в одном: перед сном важно дать нервной системе время на успокоение, пишет parade.com.

Что рекомендуют ChatGPT, Claude и Gemini?

ChatGPT: создать 30-минутный "ритуал отключения".

Claude: за 30–60 минут до сна приглушить освещение и отказаться от экранов.

Gemini: устраивать "цифровой закат" за 60–90 минут до сна.

Несмотря на разные формулировки, все рекомендации сводятся к одному: перед сном стоит уменьшить количество раздражителей и дать нервной системе время на переход в спокойное состояние.

ChatGPT: создайте 30-минутный ритуал

По мнению ChatGPT, одна из самых полезных привычек – каждый вечер выделять короткий период, который сигнализирует мозгу о завершении дня.

"Создайте 30-минутный "ритуал отключения", во время которого вы будете намеренно сигнализировать своему мозгу, что день закончился", – рекомендует ChatGPT.

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По его словам, проблема часто заключается не в самом засыпании, а в том, что человек не может перестать думать. "Ваш мозг не переключается автоматически с решения проблем на отдых. Ему нужен переход", – пояснил ChatGPT.

Такой вечерний ритуал может состоять из нескольких простых шагов:

Выложить мысли на бумагу. За 5–10 минут запишите всё, что вас беспокоит, задачи на следующий день и то, что важно не забыть. Приглушить свет и убрать стимулирующий контент. Рабочие письма, соцсети, яркие экраны и эмоциональные передачи могут поддерживать состояние бодрствования. Займитесь чем-нибудь спокойным. Это может быть чтение, легкая растяжка, медитация, ведение дневника или тихая музыка. Придерживаться стабильного режима сна. Регулярный режим помогает организму лучше настроить внутренние часы.

"Когда вы сознательно "завершаете день", у вашей нервной системы появляется возможность перейти из состояния бодрствования в состояние покоя", – отметил ChatGPT.

Claude: меньше света и экранов

Claude сделал акцент на освещении. Чат-бот советует за 30–60 минут до сна уменьшить яркость света и отказаться от телефонов, ноутбуков и телевизора.

Свет является одним из ключевых сигналов для организма, который помогает определять время суток. Яркое освещение вечером может мешать естественной подготовке организма ко сну.

Теплый приглушенный свет – лучший вариант для вечера. Если полностью отказаться от экранов невозможно, можно использовать ночной режим, хотя Claude считает полный отказ от использования устройств более эффективным.

Особенно важно сочетать это со стабильным временем отхода ко сну – так организму легче сформировать предсказуемый вечерний ритм.

Как ранее объяснял психолог и специалист по поведенческой медицине сна Шелби Харрис, яркий свет может подавлять естественную выработку мелатонина, который участвует в регуляции цикла сна и бодрствования.

Gemini: устройте "цифровой закат"

Gemini предложил ещё более длительный период без экранов – примерно 60–90 минут перед сном. Чат-бот назвал это "цифровым закатом" и объяснил, что такая пауза помогает снизить как световую, так и умственную нагрузку.

Новости, социальные сети, рабочие сообщения и другой контент заставляют мозг активно реагировать именно тогда, когда ему нужно замедлиться. Отказ от гаджетов создает своеобразную буферную зону между активным днем и ночным отдыхом.

На важность ограничения воздействия синего света вечером также обращала внимание врач Нэнси Эбби Коллоп. По её словам, синий свет оказывает значительное влияние на механизмы, регулирующие циркадный ритм, и может подавлять выработку мелатонина.

Какой ритуал стоит попробовать уже сегодня?

Если объединить рекомендации всех трех чат-ботов, получится простой вечерний сценарий:

За 30 минут до сна: выключить телефон, ноутбук и телевизор.

За 15 минут: записать мысли, заботы и дела на завтра.

Перед сном: выполнить несколько минут медленного глубокого дыхания или другой умиротворяющей практики.

Ежедневно: стараться ложиться спать примерно в одно и то же время.

Таким образом, "победителем" можно назвать не один конкретный совет, а общий принцип всех трех рекомендаций: не пытаться заснуть сразу после активного дня, а сознательно создавать короткий переходный период для успокоения мозга и нервной системы.

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