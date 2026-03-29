Дефицит витаминов, тяжёлая пища и низкая активность зимой дают о себе знать, поэтому овощи становятся не "рекомендацией", а базой рациона весны. Именно весенние продукты содержат максимум биологически активных веществ, которые легко усваиваются.

Листовая зелень (шпинат, руккола, салаты)

Первые сезонные "суперфуды". Богаты фолиевой кислотой, железом и антиоксидантами, они поддерживают энергию и работу печени. Идеальны для лёгких салатов и детокс-рациона.

Редис и молодая редька

Один из символов весны. Стимулирует пищеварение, обладает лёгким желчегонным эффектом и добавляет рациону свежести. Особенно актуально при "тяжести" после зимы.

Молодая капуста

Нежные листья легче усваиваются, чем зимние сорта. Содержит витамин С и клетчатку, поддерживает иммунитет и микрофлору кишечника.

Зелёный лук и чеснок (молодые побеги)

Природные антисептики. Помогают организму адаптироваться к сезонным вирусам и добавляют вкуса без лишних калорий.

Спаржа

Трендовый весенний овощ, который активно появляется в апреле–мае. Обладает мочегонным эффектом, поддерживает обмен веществ и считается одним из лучших продуктов для "перезагрузки" организма.

Морковь и свёкла (запасы + новый урожай)

Хотя это "переходные" овощи, весной они остаются источником клетчатки и бета-каротина. Хорошо сочетаются со свежей зеленью.

Подытожим

Весенние овощи - это не про диету, а про грамотную поддержку организма. Чем больше сезонного и разнообразного на тарелке, тем быстрее восстанавливаются энергия, пищеварение и общее самочувствие. Весной простота в питании работает лучше любых сложных схем.

