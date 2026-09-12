Мы привыкли думать о мышцах прежде всего как о части опорно-двигательного аппарата. Но некоторые из них выполняют значительно больше функций, чем просто помогают нам ходить, бегать или подниматься по лестнице. Одна из таких - камбаловидная мышца голени.

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Она работает практически при каждом шаге и участвует не только в движении стопы, но и в возвращении венозной крови от нижних конечностей к сердцу. Именно поэтому поддерживать ее активность важно даже людям, которые не занимаются спортом.

Что такое камбаловидная мышца?

Камбаловидная мышца расположена в задней части голени, под икроножной мышцей. Вместе с ней она входит в состав трехглавой мышцы голени.

Ее основная задача - помогать осуществлять подошвенное сгибание стопы, то есть движение, когда мы отталкиваемся носком от пола. Камбаловидная мышца особенно активно работает во время ходьбы, стояния и подъема на носки.

В ней много медленных мышечных волокон, приспособленных к длительной работе. Именно поэтому камбаловидная мышца может оставаться активной в течение значительной части дня, поддерживая стабильность тела и работу мышечно-венозной помпы.

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Как камбаловидная мышца влияет на кровообращение?

Крови, которая находится в венах ног, необходимо возвращаться к сердцу вопреки силе тяжести. Важную роль в этом процессе играет мышечная помпа голени.

Во время сокращения камбаловидной мышцы венозные сосуды, расположенные внутри и вокруг нее, сжимаются. Это способствует перемещению крови вверх, в направлении сердца. Когда мышца расслабляется, она снова наполняется кровью.

Именно поэтому длительное сидение или стояние без движения не является лучшим вариантом для кровообращения нижних конечностей. Регулярные движения стопами, ходьба и сокращения мышц голени помогают поддерживать нормальную работу этой системы.

Почему важно поддерживать камбаловидную мышцу в тонусе?

Регулярная физическая активность полезна не только для мышечной силы. Она помогает поддерживать нормальное кровообращение, подвижность суставов и общее метаболическое состояние организма.

Особенно актуально это для людей, которые много времени проводят сидя: работают за компьютером, управляют автомобилем или мало двигаются в течение дня.

Кроме того, камбаловидная мышца привлекает внимание исследователей из-за ее роли в обмене веществ. Отдельные исследования показывают, что специальные длительные сокращения камбаловидной мышцы могут влиять на уровень глюкозы после еды и некоторые метаболические показатели. В то же время эти результаты не означают, что такие упражнения могут заменить полноценную физическую активность или лечение.

Как тренировать камбаловидную мышцу в домашних условиях?

Для этого не обязательно нужен спортзал или специальное оборудование.

1. Подъемы на носки

Встаньте ровно, при необходимости держась рукой за стену или спинку стула.

Медленно поднимайтесь на носки, задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды и так же медленно опускайтесь.

Выполните 2-3 подхода по 12-20 повторений.

2. Упражнение сидя

Сядьте на стул, поставьте стопы на пол. Не отрывая носки от пола, поднимайте пятки вверх, создавая движение в голеностопном суставе, а затем возвращайте их обратно.

Движение выполняйте ритмично, без резких толчков. Это упражнение интересно тем, что его можно выполнять даже во время работы за столом или просмотра телевизора.

3. Больше движения в течение дня

Иногда лучшее упражнение самое простое. Если работа предполагает длительное сидение, полезно регулярно вставать, пройтись несколько минут, сделать несколько движений стопами или подъемов на носки.

Подведем итог

Камбаловидная мышца небольшая, но функционально очень важная мышца голени. Она помогает нам двигаться и участвует в работе мышечно-венозной помпы, которая способствует возвращению крови от нижних конечностей к сердцу.

Но важно помнить: забота о кровообращении - это не работа одной мышцы. Рациональная физическая активность, контроль артериального давления, уровня глюкозы и холестерина, достаточная подвижность в течение дня и своевременные профилактические осмотры имеют важное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!