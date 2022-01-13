Кардиологи рассказали, какая вредная привычка повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Курение табака в любой форме очень вредно для сердца и в перспективе становится причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. Чрезвычайно опасно и пассивное курение.
Как рассказал Еxpress со ссылкой на Британский кардиологический фонд, химические вещества, которые содержатся в сигаретах, делают стенки артерий липкими. Из-за этого они подвергаются повышенному риску накопления жирового материала, который может закупорить артерию и уменьшить кровоток по всему телу.
"Если, например, кровоток ограничивается сердцем, следует сердечный приступ; если кровь блокируется к мозгу, то происходит инсульт.", – объяснили эксперты.
Они же отметили, что курение не только вызывает закупорку артерий, но и может увеличить вероятность образования смертельного тромба.
"Вдыхание дыма во время пассивного курения также чрезвычайно опасно, так как у вас могут возникнуть проблемы с дыханием", – подчеркнули кардиологи.
Они отметили, что каждая сигарета содержит около 4000 химических веществ, большинство из которых токсичны и вредны для здоровья, как отдельных органов, так и в целом.
В Британском кардиологическом фонде (BHF) отметили, что "бросить курить никогда не поздно". Там же подчеркнули, что если принять для себя решение раз и навсегда отказаться от сигарет, то эффект от этого человек может ощутить уже через несколько часов.
"Всего через 20 минут отказа от курения артериальное давление начнет приходить в норму. После одного года отказа от курения "вдвое снижается риск сердечного приступа или инсульта", – сказали специалисты.
Также они акцентировали, что при отказе от сигарет человек дополнительно приобретет: свежее дыхание, более белый цвет зубов, омолодится кожа, появится больше энергии, усилится иммунитет, возрастет половое влечение.
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