В Киевской больнице скорой помощи сократили хирургическое отделение, где спасали раненых военных: в чем причина и куда деваться специалистам

Во время медицинской реформы Украина теряет как полноценные клиники, так и профильных специалистов. Недавно, например, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи сократили целое хирургическое отделение вместе с сотрудниками.

Почему это произошло и куда деваться специалистам с многолетним опытом, рассказывает OBOZ.UA.

Невыгодный вид хирургии

До недавнего времени в Киевской больнице скорой помощи было четыре хирургических отделения. Три – общего профиля, а четвертое – так называемая "гнойная хирургия". Специализация – хирургические патологии, осложненные инфекционными процессами: гнойные ампутации, гангрены и тому подобное. Среди пациентов – преимущественно пожилые люди и асоциальные лица (бомжи, наркоманы).

Кроме того, специалисты отделения предоставляли хирургическую помощь раненым бойцам Сил обороны Украины: в Киев еженедельно привозят до 200 раненых и распределяют их по больницам, где есть хирургические отделения.

Вот это отделение №4 Киевской "неотложки" и сократили. Как написано в приказе, "в связи с оптимизацией структуры и повышением эффективности работы учреждения, обеспечением рационального использования средств". Приказ, который вступил в силу 10 октября, был подписан еще 31 июля.

"В нашем отделении 30 человек, из них девять хирургов (семь – мужчины), а остальные – медсестры и санитарки. Нас еще четыре года назад начали "выдавливать": переводили на 0,75 ставки, на полставки. В результате, в последнее время я работала в двух клиниках (одна из них частная). Кстати, в приказе об увольнении написано, что попадающие под сокращение работники могут перевестись в другие отделения на вакантные должности, при их наличии. Но их нет", – рассказывает OBOZ.UA бывшая хирург расформированного отделения №4 Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Мария Стеценко (стаж работы хирургом – 23 года).

По ее словам, она хотела подавать в суд, но передумала: "Там не за что бороться. А в другие отделения... К директору побежали льготники: одна беременная от инвалида 1 группы, трое – сами инвалиды ІІІ группы, один – многодетный отец, еще один – беженец из зоны боевых действий. Гори то отделение №4, да пошло оно к черту".

Идеальный выход – ехать за границу

Отделение гнойной хирургии в "неотложке" – последнее, которое было в Киеве. Весной 2020 года, в начале вспышки коронавируса, было закрыто уникальное отделение костно-гнойной хирургии столичной клинической больницы №3 (руководство больницы сделало это под предлогом подготовки к приему больных Covid-19). А в Киевской больнице скорой помощи еще в 2018 году закрыли отделение спецтравмы – отделение закрытого типа, специализировалось преимущественно на оказании помощи лицам без определенного места жительства.

"Национальная служба здоровья Украины подобные услуги по программе бесплатных медицинских гарантий оплачивает крайне неохотно. Денег выделяют мало. Соответственно, для больниц это невыгодно и неинтересно. Вот собственно от таких отделений и избавляются", – рассказывает OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10, бывший военный хирург Даниил Михайлов.

На вопрос OBOZ.UA – куда теперь могут устроиться работать уволенные специалисты, директор Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктор Дорош лаконично отвечает: "Все это внутренние вопросы, идет реорганизация".

"Для мужчин вариантов два – частные клиники или в армию. А женщины… За границу уедут, скорее всего. В Германии сиделкой устроиться – 2 тысячи евро, на полном пансионе. А здесь что? На операционную медсестру пять лет учились, 15-20 лет опыта, и получали за эту работу 14 тысяч гривен. А в итоге – такое скотское отношение", – говорит OBOZ.UA хирург-травматолог Киевской больницы скорой помощи Андрей Гвоздинский.

По его словам, еще очень плохо, что "в рамках усовершенствования оказания медицинской помощи" пострадают военные.

"Наша больница принимает в неделю до 75 раненых бойцов. Но теперь у нас остается три отделения хирургии, соответственно – хирургов на 25% меньше. Со всеми, как говорится, вытекающими", – резюмирует Андрей Гвоздинский.