Кофейная маска для обновления и роста волос: как приготовить

Хотя польза кофе для организма человека является предметом дискуссии и сегодня, однако о его положительном влиянии на волосы известно уже давно. Кофе может восстановить здоровый облик волос, придав им сияние и мягкость.

Как именно кофе можно использовать для волос и что из этого может получиться? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Мягкие и гладкие волосы

Кофе является источником флавоноидов, антиоксидантов, которые способствуют регенерации волос, делая пряди гладкими и ликвидируя пушистость. Также, кофеин эффективно ускоряет рост волос. Для получения такого результата необходимо наносить на волосы заваренный и процеженный кофе дважды в неделю.

Исправление естественной седины

Кофе - это напиток, оставляющий после себя характерный цвет. Если вам необходимо быстро скрыть седину, вы можете сделать одно ополаскивание эспрессо. Такой метод особенно эффективен, если у вас от природы темные волосы.

Как сделать ополаскиватель из кофе

Сварите 4 чашки кофе, дайте ему остыть, после чего перелейте напиток в бутылку с распылителем. После мытья волос и проведения уходовых процедур, распылите заваренный кофе на волосы. Втирайте кофе в волосы и кожу головы в течение нескольких минут и подождите 20 минут. После процедуры кофе с волос надо смыть холодной водой и высушить их феном.

Кофейная маска

Для приготовления маски понадобится 2 чайные ложки кофейного порошка, 1 столовая ложка кокосового масла и мед. Ингредиенты нужно смешать, нанести на влажные волосы и подождать 1 час, после чего смыть с шампунем. Дополнительно на чистые влажные волосы можно нанести кофейный ополаскиватель, смыть его через 20 минут и высушить волосы.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие маски с кофе могут помочь улучшить состояние волос и кожи.

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