Когда диета вредит: как сокращение калорий влияет на организм

Сокращение калорий становится популярным способом похудения, но далеко не все понимают, как оно влияет на организм. Резкое ограничение пищи может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для здоровья.

От гормональных изменений до проблем с пищеварением – тело реагирует на дефицит калорий по-разному. Эксперты по питанию объясняют eatthis.com, что происходит в организме, когда вы урезаете калории, и как сделать это безопасно.

"Резкое ограничение калорий может вызвать ряд последствий. В коротком периоде это может привести к дефициту питательных веществ, повышенному чувству голода, снижению энергии, ухудшению работоспособности и восстановления, а также гормональным изменениям. Если же ограничение длится долго, организм адаптируется, сжигая меньше калорий в состоянии покоя, что затрудняет поддержание веса и увеличивает риск его возвращения", – рассказывает диетолог Алисса Палладино.

Запор

Запор часто не ассоциируется с недостаточным питанием, однако строгое ограничение пищи может значительно замедлить работу пищеварительного тракта. Со временем это может превратиться в хроническую проблему из-за постоянного соблюдения диет.

Диетолог Эндрю Акафонг объясняет: "Хотя дефицит калорий помогает худеть, он может сопровождаться проблемами из-за уменьшенного потребления продуктов, богатых питательными веществами, если дефицит не учтен правильно. Плотность питательных веществ определяется как соотношение питательных веществ к калориям в пище".

По его словам, одним из проявлений этого является хронический запор. "При дефиците калорий может не хватать объема пищи, клетчатки или воды для нормальной перистальтики. Хронический запор способен вызвать сильную боль, геморрой, сужение кишки и повышенный риск рака толстой кишки", – продолжает Акафонг.

Гормональные изменения

Гормоны хорошо работают в организме, который получает достаточно энергии, макро- и микронутриентов. Их недостаток может привести к гормональным нарушениям, а у женщин – к исчезновению менструаций.

"Длительное ограничение калорий снижает выработку половых гормонов, что влияет на половое влечение и функцию, а у женщин – на регулярность менструального цикла", – объясняет диетолог-нутрициолог Бритт Ричардсон.

Дефицит питательных веществ

Несбалансированное сокращение калорий может серьезно сказаться на поступлении питательных веществ.

"Если делать это неправильно, сокращение калорий может привести к потере важных нутриентов", – говорит диетолог Шэрон Пуэлло.

Диетолог добавляет, что даже при чрезмерном потреблении калорий можно испытывать дефицит ключевых витаминов и минералов.

"Люди думают, что если они едят много, дефицита не будет, но это не так. Например, пациенты перед бариатрической операцией часто имеют дефицит нескольких витаминов или минералов. Если вы сокращаете калории, обращайте внимание на исключение пустых калорий. Ограничение жиров в рационе может снизить усвоение полезных витаминов. Это приводит к циклу попыток похудеть, при котором недостаток питательных веществ негативно влияет на метаболизм, гормоны и общее здоровье", – предупреждает Пуэлло.

Голод

Ощущение голода после пропущенного приема пищи знакомо всем. При сокращении калорий оно становится сильнее из-за гормона грелин.

"Чрезмерное ограничение калорий заставляет желудок вырабатывать больше грелина – гормона голода. Это может вызвать головную боль, тошноту, усталость и проблемы с концентрацией", – говорит эксперт по питанию Ким Кулп.

Резкий дефицит калорий без включения насыщающих продуктов – белка, клетчатки и полезных жиров – значительно усложняет соблюдение диеты.

"Если мы ограничиваем потребление пищи без сытных продуктов, голод после еды все равно останется. Ответственное сокращение калорий не является проблемой, если делать это сбалансировано и по совету эксперта", – добавляет диетолог Кейвион Миллер.

Снижение энергии

Калории – это топливо для организма, поэтому при их уменьшении падает и энергия.

"Снижение калорий может негативно повлиять на производительность в течение дня. Голодание проявляется не только урчанием желудка, но и трудностями с концентрацией и постоянными мыслями о еде. Если вы замечаете усталость или требуете больше времени на задание, возможно, стоит увеличить потребление калорий в течение дня", – объясняет магистр наук Кейли Майерс.

Психологическое влечение к еде

Исследование показало, что при голодании мужчины становились одержимыми едой и приемами пищи. После завершения эксперимента многие участники описывали сильное желание переедать. Это доказывает: экстремальное ограничение калорий имеет долговременные последствия для физического и психического здоровья.

