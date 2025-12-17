Когда холод меняет цвет тела: как распознать первые признаки болезни Рейно

Когда температура падает, большинство людей просто чувствует прохладу, но для некоторых даже легкий холод может стать настоящим испытанием. Если пальцы рук или ног вдруг бледнеют, синеют или теряют чувствительность, это может быть не просто реакция на мороз, а признак более серьезного состояния.

Врачи называют это явление болезнью Рейно – нарушением кровообращения, что влияет на мелкие сосуды. Специалисты предостерегают: не стоит игнорировать эти симптомы, ведь своевременная диагностика помогает избежать осложнений, пишет express.co.

"При болезни Рейно мелкие артерии, которые подают кровь к коже, сужаются в ответ на холод или другие раздражители. Это ограничивает приток крови к пораженным участкам – процесс, известный как вазоспазм, что и вызывает типичные проявления болезни", – объясняет врач О'Донован.

Он добавляет, что со временем эти маленькие сосуды могут утолщаться, что еще больше затрудняет кровоток.

Среди основных признаков специалист называет изменение цвета кожи: сначала она может бледнеть, а затем синеть – в зависимости от ее оттенка. "Такие изменения иногда трудно заметить, но вы можете чувствовать холод в пальцах рук или ног, онемение, покалывание или даже жгучую боль", – отмечает О'Донован.

Когда кожа снова прогревается, кровь возвращается к нормальному потоку, и пораженные места могут пульсировать, отекать или покалывать. "Обычно это случается на пальцах рук и ног, но иногда страдают также нос, губы или уши. В большинстве случаев нормальное кровообращение восстанавливается примерно через 15 минут после согревания", – добавляет врач.

Причины болезни Рейно, по словам специалиста, до сих пор остаются не до конца выясненными. "Похоже, что сосуды на руках и ногах слишком чувствительно реагируют на холод или стресс", – говорит О'Донован.

Самым распространенным триггером он называет холодную погоду: прикосновение ко льду, холодной воде, морозильной камере или просто пребывание на улице при низкой температуре. Однако для некоторых людей эмоциональный стресс может стать не менее мощным фактором.

Врач советует немедленно обратиться к специалисту, если симптомы становятся интенсивными или усиливаются, если они мешают повседневной жизни, проявляются только на одной половине тела, или сопровождаются болью в суставах, сыпью или мышечной слабостью.

"Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вам больше 30 лет и вы впервые заметили симптомы болезни Рейно, или если у вашего ребенка, которому меньше 12 лет, появились подобные признаки", – подчеркивает медик.

