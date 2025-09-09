Когда лучше всего принимать душ: советы экспертов

Многие люди начинают или завершают свой день под струями воды, не задумываясь, когда на самом деле душ приносит больше всего пользы. Некоторые не представляют утро без бодрого обливания, другие же считают вечерний душ лучшим способом очиститься от напряженного дня.

Видео дня

Однако специалисты отмечают: время, когда вы становитесь под душ, имеет значение не только для ощущения свежести, но и для здоровья кожи и организма в целом. Так когда же лучше всего принимать душ, а когда это может нанести больше вреда, чем пользы? Ответ знает eatthis.com.

Наиболее эффективное время для вечернего душа

Специалисты считают, что душ перед сном полезнее для кожи, чем утреннее купание. Вечернее очищение позволяет удалить микробы, пыль и загрязнения, накопившиеся в течение дня.

"Вечерний душ способствует здоровью кожи по нескольким причинам. Он смывает грязь, пыль и микробы, накопившиеся в течение дня, а также пот. Очищая кожу перед сном, вы позволяете ей восстанавливаться в течение ночи", – объясняет врач-косметолог Рекха Тейлор.

Утренний душ: заряд энергии и психологическая польза

Хотя вечернее очищение является более полезным для кожи, утренний душ тоже имеет свои плюсы, особенно для психического состояния. Он помогает активизировать кровообращение, проснуться и настроиться на новый день.

"Утренний душ может бодрить. Это время, чтобы подумать о планах на день, поставить намерения и немного побыть наедине с собой перед началом дел", – отмечает ведущая целительница Антония Харман.

Отдельно стоит отметить пользу холодного душа по утрам: он снижает стресс, укрепляет иммунитет, делает кожу более сияющей и даже уменьшает склонность к прокрастинации.

"Люди склонны избегать боли, будь то холодная вода или неприятные задачи. Холодный душ помогает тренировать мозг: сложная задача не такая уж и страшная, а после неё приятно чувствовать себя. Это отличная профилактика прокрастинации", – объясняет психотерапевт Майкл Сили.

Когда душ менее эффективен?

Душ может быть успокаивающим ритуалом утром или вечером, но принимать его посреди дня без физических нагрузок особой пользы нет. Ваше тело будет оставаться грязным до сна, а кожа не получит значительных преимуществ.

"Душ в середине дня практически не имеет гигиенического смысла. Он может немного освежить, но с точки зрения очищения кожи это бесполезно. К вечеру тело снова подвергнется воздействию загрязнений", – отмечает эксперт по здоровью Калеб Бек.

Также важно не принимать душ сразу после плотного приема пищи. Оптимально подождать 30-45 минут, потому что процесс гипертермии, возникающий при душе, повышает внутреннюю температуру тела, активирует иммунную систему и потовые железы. Но если организм еще переваривает пищу, это может привести к спазмам, боли в желудке и изжоге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как папайя помогает в уходе за кожей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.