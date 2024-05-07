Когда отломился зуб: что делать и нужно ли идти к стоматологу

Трещина в зубной эмали или скол может вызвать значительный дискомфорт и боль. Интенсивность боли может зависеть от степени травмы и состояния зуба. Хотя важно как можно скорее обратиться к стоматологу для лечения, существуют некоторые шаги, которые можно предпринять немедленно для уменьшения боли и предотвращения дальнейшего повреждения. OBOZ.UA предлагает узнать как можно снизить боль и дискомфорт.

Первая помощь при трещине зуба

После травмы, особенно когда существует подозрение на сломанный или отколотый зуб, важно немедленно принять меры. Начните с полоскания рта теплой водой для очищения. Затем нажмите на зуб, чтобы остановить кровотечение, и наложите холодный компресс, чтобы снизить отек и уменьшить боль. Не забудьте сохранить сломанную часть зуба (если он есть) в марлевом шарике, пока вы не посетите стоматолога для дальнейшего лечения.

Куда положить зуб

Если зуб выпал из полости рта, немедленно принимайте меры по его сохранению. Попытайтесь поместить зуб в солевую воду или молоко, как это возможно. Если возможно, используйте марлю, чтобы поместить зуб назад в лунку. Если это невозможно, положите зуб в стакан с молоком, физраствором или водой, и немедленно отправляйтесь к стоматологу. Важно обратиться к специалисту в течение 30 минут после травмы, чтобы максимально сохранить шанс на восстановление зуба.

Как облегчить боль

Перед тем как отправиться к стоматологу, важно принять несколько мер по обеспечению комфорта и безопасности. Если сломанная часть зуба имеет неровный край, используйте зубной воск во избежание порезов языка. Однако этот метод не оградит от порезов, если часть зуба отсутствует. Для предотвращения дальнейшего повреждения воздерживайтесь от жевания на поврежденной стороне, независимо от характера повреждения. Использование зубной нити может также уменьшить раздражение.

Нужно ли обращаться к стоматологу?

Даже при небольших трещинах в зубной эмали важно навестить стоматолога. Только специалист может адекватно оценить глубину повреждения и принять соответствующие меры. Скол с острыми краями может не только вызвать боль, но и ранить мягкие ткани, способствуя риску инфекции. Недостатки в лечении серьезных трещин могут привести к образованию зубного канала, потере зуба или развитию инфекционных осложнений.

Следовательно, своевременная консультация с врачом поможет предотвращать дальнейшие осложнения и сохранить здоровье зубов.

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