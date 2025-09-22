Сьогодні і завтра за метеорологічним прогнозом останні теплі, по справжньому літні дні на більшості території України. Сонце світить високо у небі. А це означає, що люди, які хоча б 20-30 хвилин на день знаходяться надворі у відкритому одягу, будуть мати достатній рівень утворення вітаміну D у шкірі.

Видео дня

Приблизно з кінця березня або початку квітня до кінця вересня населення північної півкулі Землі забезпечується цим вітаміном завдяки його синтезу під дією ультрафіолетових променів. Зважаючи на досить обмежений перелік харчових джерел, протягом осені та зими рекомендується щоденно приймати дієтичні добавки з вітаміном D.

Певні категорії дітей і дорослих мають високий ризик нестачі вітаміну D. Діти віком від 1 до 4 років та немовлята (якщо вони не споживають більше як 500 мл дитячої суміші на день) повинні приймати щоденні дієтичні добавки протягом усього року. Аналогічний підхід є рекомендованим для більшості людей похилого віку та для певних категорій хворих людей.

Вітамін D допомагає регулювати в організмі кількість кальцію і фосфату, які необхідні для здоров'я кісток, зубів і м'язів. Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, наприклад, до рахіту у дітей або до болю в кістках, спричиненого остеомаляцією, у дорослих.

Але це далеко не всі фізіологічні ефекти, рецептори вітаміну D наявні майже в усіх клітинах організму, тож його вплив поширюється на широкий спектр різноманітних процесів – від регуляції кров’яного тиску до імунної відповіді та розумової діяльності.

ХАРЧОВІ ДЖЕРЕЛА ВІТАМІНУ D

Вітамін D міститься в обмеженому переліку харчових продуктів. Це жирна риба (лосось, сардини, форель, оселедець або скумбрія), печінка тріски, яєчні жовтки та збагачені продукти (молоко, апельсиновий сік, злакові сніданки тощо). Значна кількість вітаміну присутня у грибах, які вирощуються під ультрафіолетовим опроміненням.

Іншим джерелом вітаміну D є дієтичні добавки.

СКІЛЬКИ ВІТАМІНУ D НЕОБХІДНО

Дітям віком від 1 року та дорослим потрібно 15 мікрограмів (мкг) вітаміну D на день. Це стосується вагітних та жінок, що годують груддю, а також людей, які мають ризик дефіциту вітаміну D. Дорослим старшим 70 років слід отримувати 20 мкг вітаміну на день.

Немовлятам до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.

Досить часто кількість вітаміну D вимірюється також в міжнародних одиницях (МО). 1 мікрограм вітаміну D дорівнює 40 МО. Отже, 15 мікрограмів вітаміну D це 600 МО.

ХТО МАЄ РИЗИК ДЕФІЦИТУ

Деякі люди навіть влітку не виробляють достатню кількість вітаміну D під впливом сонячного світла, оскільки вони дуже мало або взагалі не перебувають на сонці, чи носять одяг, який закриває більшу частину шкіри.

Також у групі ризику діти віком до чотирьох років та люди, які мають підвищену потребу у вітаміні D (жінки, які вагітні або годують грудьми) чи не можуть виробляти достатню кількість вітаміну D (віком більш як 65 років).

У такому разі слід розглянути можливість щоденного прийому добавок, що містять 10 мікрограмів вітаміну D для дорослих та дітей з 4 років, протягом усього року.

ПРИЙОМ ДОБАВОК: ДОЗУВАННЯ

Оскільки важко отримати достатню кількість вітаміну D лише з їжею, дорослим (включно з вагітними та жінками, що годують груддю) та дітям від 4 років рекомендують щоденно приймати дієтичні добавки, які містять 15 -25 мікрограмів (600 - 1000 МО) вітаміну D у період з середини осені до середини весни щороку.

Немовлятам від народження до 1 року, яких годують грудним молоком та/або дитячої сумішшю (до 500 мл на день, оскільки вона вже збагачена вітаміном D) необхідно отримувати щоденну дієтичну добавку, що містить від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D протягом усього року.

Дітям віком від 1 до 4 років варто давати дієтичні добавки, які містять 15 мікрограмів (600 МО) вітаміну D, протягом усього року.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА ЗАВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ВІТАМІНУ D

Передозування вітаміну D через вплив сонячного світла неможливе. А от прийом завеликої кількості добавок вітаміну D протягом тривалого часу може призвести до надмірного накопичення кальцію в організмі (гіперкальціємія), що ослаблює кістки та збільшує ризик патології нирок та серця.

Якщо ви вирішили приймати добавки вітаміну D, для більшості людей достатньо 15-25 мікрограмів на день (або 600-1000 МО).

Дорослим, включаючи вагітних і жінок, що годують груддю, а також літнім людям і дітям віком від 11 до 17 років не слід приймати більш як 100 мікрограмів (4000 МО) вітаміну D на день. Дітям віком від 1 до 10 років — більш як 50 мікрограмів (2000 МО) на день немовлятам до 12 місяців — більш як 25 мікрограмів (1000 МО) на день.

Деякі люди мають медичні протипоказання, через які вони не можуть безпечно приймати певну кількість вітаміну D. У разі сумнівів слід проконсультуватися з лікарем та дотримуватися його рекомендацій.