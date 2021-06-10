Комаровский назвал пять факторов, которые увеличивают риск подхватить "черный грибок"

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости медицины
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Комаровский назвал пять факторов, которые увеличивают риск подхватить 'черный грибок'

Мукормикоз (черная плесень) не является смертельной болезнью, если ее вовремя диагностировать и принимать соответствующие антигрибковые антибиотики. При этом есть несколько факторов, которые увеличивают риск подхватить заболевание.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Медик указал, что основным фактором заражения является состояние иммунной системы.

"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", – успокоил врач.

Комаровский назвал пять состояний организма, когда "черный грибок" опасен:

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  • Есть проблемы с иммунной системой. Также при наличии онкологии, когда организм ослабляется применением химиопрепаратов.

  • При пересадке органов, стволовых клеток и при инъекционном употребленим наркотических препаратов. То есть когда наблюдается нейтропения –состояние, при котором снижено количество лейкоцитов в крови.

  • Когда наблюдается дефицит белка в организме, то есть при голодании.

  • В организме зафиксирован высокий уровень железа в организме (гемохроматоз).

  • Также важно наблюдать за нарушением кислотно-основного состояния крови (метаболический ацидоз).

Напомним, что грибковая инфекция мукормикоз или черный грибок активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. При этом в Украине вспышок такой инфекции не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии рассказали, люди какого возраста чаще всего болеют "черным грибком".

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
УкраинаЧерный грибокЕвгений Комаровский