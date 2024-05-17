Комедоны: как бороться и предотвратить их появление

В мире акне существует тип прыщей, который называется комедон, проявляющийся под поверхностью кожи. Хотя они визуально не заметны, они вызывают раздражение и боль. News Bytes рассказал о средствах для борьбы с этими надоедливыми высыпаниями.

Первое и главное: руки прочь!

Вам, наверное, неоднократно говорили, что не стоит выдавливать прыщи, и этот совет всегда уместен. Из-за их глубокого расположения в коже их трудно выдавить. Попытки это сделать лишь усугубит воспаление, что приведет к покраснению, образованию рубцов или даже инфицированию.

Используйте технику теплых компрессов

Использование теплых компрессов может оказаться очень эффективным в борьбе с комедонами. Они притягивают прыщ поближе к поверхности кожи, кроме того, тепло успокаивает боль. Сделайте компресс, смочив чистую мочалку в горячей воде, приложите ее к прыщу на 10-15 минут.

Сила масла чайного дерева

Для более мягкого и естественного лечения смотрите масло чайного дерева. Благодаря своим антибактериальным свойствам она помогает устранить вызывающие комедоны бактерии. Нанесите небольшое количество масла чайного дерева на горящий участок и оставьте на ночь.

Лед и мед

Лед отлично справляется с покраснением, воспалением и отеком. Возьмите чистое полотенце или полиэтиленовый пакет, положите внутрь кубик льда и приложите к высыпанию на пять минут. Кроме того, использование антимикробных свойств сырого меда также способствует уничтожению бактерий.

Профилактические мероприятия и общие советы по уходу за кожей

Чтобы предотвратить появление акне в целом и улучшить здоровье кожи, рассмотрите возможность внедрения следующих практик:

1. Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету.

2. Придавайте приоритет 7-9 часам спокойного сна каждую ночь и уменьшайте уровень стресса.

3. Ограничь пребывание на солнце.

4. Избегайте агрессивного мытья кожи, чтобы предотвратить ее сухость.

5. Снимайте макияж перед сном и следите за достаточным увлажнением кожи.

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