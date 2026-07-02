Компания "Biopharma Plasma" открыла 22-й центр донорства плазмы в Украине

Сеть Biopharma Plasma продолжает расширяться даже в условиях полномасштабной войны. Новый, уже 22-й центр донорства плазмы открылся в Житомире. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать донацию плазмы более доступной для украинцев, а жизненно необходимые препараты из донорской плазмы — ближе к пациентам, которые ежедневно нуждаются в таком лечении.

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В компании отмечают, что открытие нового центра стало важной вехой в развитии сети. Несмотря на сложные вызовы военного времени, Biopharma продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры заготовки плазмы, ведь именно донорская плазма является основой для производства ряда стратегически важных лекарственных средств.

Препараты, изготовленные из плазмы крови, применяются для лечения пациентов с первичными иммунодефицитами, тяжелыми нарушениями свертываемости крови, массивными кровопотерями, ожогами и рядом редких заболеваний. Именно поэтому развитие сети центров донорства имеет непосредственное значение для доступности современной медицинской помощи.

В Biopharma Plasma отмечают, что дальнейшее расширение сети стало возможным благодаря доверию доноров, профессиональной работе команд плазмацентров и поддержке партнеров. Каждая донация плазмы — это вклад в производство препаратов, которые помогают спасать жизни тысячам пациентов в Украине.

Главные истории дня

Открытие нового центра в Житомире — это не только очередной этап развития компании, но и подтверждение того, что даже в самые сложные времена компания продолжает инвестировать в будущее медицины, развитие донорского движения и обеспечение пациентов жизненно необходимыми препаратами. Приглашаем на донацию в г. Житомир: ул. Вокзальная, 6-АПН — Сб: 08:00 — 15:00, Вс: выходной

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