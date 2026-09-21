Компания Biopharma Plasma открыла в Коломые 23-й центр донорства плазмы

Расширение сети открывает больше возможностей для участия в донорстве и обеспечения сырьем производства препаратов, необходимых пациентам.

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В Коломые в Ивано-Франковской области открылся новый центр Biopharma Plasma. Он стал 23-м в сети, которая продолжает развиваться несмотря на полномасштабную войну. Об этом компания сообщила на своей странице в LinkedIn.

В Biopharma Plasma отмечают, что открытие центра является очередным шагом к расширению доступа к донорству плазмы и усилению вклада в производство жизненно необходимых лекарств. Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, компания продолжает инвестировать в развитие и расширение сети.

Для жителей Коломыи и близлежащих населенных пунктов новый центр означает возможность стать донором ближе к дому. Для системы здравоохранения развитие такой инфраструктуры имеет более широкое значение: донорская плазма является сырьем для изготовления лекарственных средств, которые невозможно производить без участия доноров.

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Плазма это жидкая часть крови, содержащая белки, необходимые для работы организма. Именно эти белки используются в производстве ряда препаратов. От донации до готового лекарственного средства сырье проходит сложный технологический процесс, поэтому доступность донорства является важным начальным звеном этого производства.

Biopharma специализируется на разработке и производстве препаратов из плазмы донорской крови человека. В частности, в её портфеле представлены иммуноглобулины и растворы альбумина. Это лекарственные средства с различными показаниями к применению, которые используются в соответствии с потребностями конкретного пациента.

Развитие донорской сети и фармацевтическое производство являются взаимосвязанными направлениями. Центры обеспечивают возможность сдачи плазмы, а производство преобразует её компоненты в готовые препараты. Поэтому открытие нового центра имеет значение не только для города, где он работает, но и для обеспечения сырьем дальнейшего производства лекарств.

В компании подчеркивают, что общей миссией всех 23 центров остается помощь в спасении жизней. Открытие центра в Коломые продолжает расширение сети в условиях, когда потребность в лечении сохраняется независимо от вызовов войны.