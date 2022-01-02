А помните, Зеленский год назад рассказывал об "уникальной украинской вакцине"?

Вот смотрите, октябрь 2020 года, какое эмоциональное заявление: "Это не пафос и не популизм! Она уникальна, она не такая как другие! Вы не понимаете, что со мной и некоторыми другими серьезными людьми происходило, когда мы услышали результаты этой именно украинской , вакцины. Мы очень радовались!"

Министр Степанов еще тогда остро осудил критиков, которые не верят в потенциал украинской вакцины: "Хочу обратиться к скептикам. Иногда встречаешь в прессе мнения, что в Украине разработка вакцины невозможна. Мне кажется, это наш комплекс неполноценности, который надо уже убирать. Я верю в украинских ученых, украинских врачей и украинские разработки".

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Далее текст на языке оригинала.

І ось тадааам: грудень 2021. Керівник Інституту біології клітин Національної академії наук академік Андрій Сибірний дає інтерв’ю Суспільному: "Розробка української вакцини проти коронавірусу…. загальмувалася через відсутність фінансування й зацікавленості з боку держави".

Він каже: "План роботи виконали: зробили продуценти вірусних білків на гуманізованих дріжджах, очистили білки, охарактеризували їх, довели, що вони високоімуногенні, тобто викликають появу антитіл у мишей.

Далі потрібно було дослідити, чи захищають утворені білки від смерті через COVID-19 трансгенних мишей. Це дослідження мали б здійснювати в Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій. Це не вдалось, бо Національний фонд досліджень України морочив нам голову пів року, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає.

…Щоб зробити вакцину, треба досліджувати на більших тваринах — ховрахах, приматах. Треба великі об’єми препаратів , треба інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв з МОЗ, вони кажуть: "Ми не будемо це фінансувати. Хай Фонд цим займається". І все зависло".

На питання про перспективи української розробки вакцини проти коронавірусу науковець відповів: "Думаю, далі воно ніяк не просуватиметься".

В щільному інформаційному потоці ми часом не встигаємо відслідковувати ось таких історій про заяви, наміри і результати, а даремно. Такі історії якраз найбільш показові.