Контроль веса и изменение рациона: как быстро снизить лишний вес

Если старые джинсы сидят теснее, чем месяц назад, это вполне нормальная ситуация после стрессового периода. Чувствуя неуверенность и тревогу, многие люди начинают есть больше сладкого, меньше двигаются и формируют вокруг себя комфортную атмосферу, которая способствует накоплению лишней жидкости и калорий.

Однако неправильный рацион и малоподвижный образ жизни — это то, с чем можно бороться. Как вернуть изящный силуэт и сбросить лишние килограммы, рассказали в Eat This, Not That.

Продукты, которые укрепляют

Чтобы поддерживать энергию и здоровье, во время еды выбирайте продукты, которые укрепляют организм. Они должны помогать сжигать жир, улучшать концентрацию и поддерживать иммунитет.

Так, основу рациона должны составлять зелень, полезные жиры, чистый белок и медленные углеводы с клетчаткой. Придерживайтесь двух-трех полноценных приемов пищи в день, чтобы избежать постоянного перекуса и тяги к сахару.

Добавьте пользы в тарелку

Вместо ограничений сосредоточьтесь на том, что можно добавить в рацион. Это могут быть зелень, полезные жиры и продукты с низкой кислотностью. Постепенно такие полезные привычки заменят менее здоровые, а выбор правильной пищи станет для вас естественным.

Увеличивайте количество минералов в рационе, добавляя в блюда красного перца, брюссельской капусты, шпината и авокадо. Они не только обогащены полезными веществами, но и помогают поддерживать баланс энергии и здоровья.

Не бойтесь источников жира

Избегая жиров с целью похудения — это ошибка, ведь именно полезные жиры помогают сжигать жир. Они дают длительное чувство сытости, снижают тягу к углеводам и помогают контролировать аппетит. Добавляйте в рацион авокадо, орехи, семечки и полезные масла. Это не только ускорит жиросжигание, но и улучшит энергетику и общее состояние организма.

"Хорошо-лучше-идеально"

Согласно этому подходу, вам не нужно полностью отказываться от любимых продуктов, поскольку, чтобы похудеть, достаточно выбирать их лучшие версии. Маленькие изменения постепенно формируют новые привычки, делая питание более здоровым без жестких ограничений. Например, замените молочный шоколад на темный. Это поможет избежать стресса и быть более умеренными.

Детоксикация

Лишний вес часто связан с воспалением и избытком кислотности в организме. Стресс и нездоровая пища заставляют тело накапливать жир, чтобы нейтрализовать токсины и защитить жизненно важные органы.

Чтобы избавиться от жира, нужно уменьшить кислотность. Для этого добавьте в рацион больше зелени и начните пить зеленый сок каждый день. Это запустит естественное очищение и сжигание жира.

Дайте себе время

Не ждите мгновенных результатов, поскольку изменение рациона и похудение требуют времени. Чтобы избавиться от тяги к сахару, организму нужны минералы, полезные жиры и правильные белки. Добавляйте полезные продукты постепенно, и со временем нездоровая пища просто перестанет вас привлекать.

