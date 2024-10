Короткая тренировка для быстрого похудения: как укрепить тело за 10 минут

Если вы хотите эффективно видоизменить форму тела, сосредоточьтесь именно на наращивании мышц. В частности, короткие тренировки по 10 минут трижды в неделю могут быть эффективными, если сочетаются со здоровой диетой, достаточным сном и отказом от алкоголя.

Предлагаем ознакомиться с программой тренировок от Eat This, Not That, которая поможет ускорить метаболизм и легче сжигать лишний жир. Выполняйте по 10 повторений для каждого из этих упражнений, делая по крайней мере один раунд, постепенно увеличивая нагрузку.

Приседания

Выполняйте приседания, держа ноги на ширине плеч, спину ровной, а грудь приподнятой. Отводите бедра назад и опускайтесь, пока бедра не станут параллельными к земле, а затем поднимитесь. Для лучшего результата можно использовать гири, чтобы добавить сопротивление и усилить нагрузку на мышцы.

Подтягивание

Подтягивания помогают развивать мышцы поясницы, бицепсы и верхней части спины, создавая V-образную форму. Для этого, возьмитесь за перекладину верхним хватом и полностью повисните на ней. Подтянитесь до уровня груди, а затем медленно опуститесь, повторяя упражнение нужное количество раз.

Выпады

Выпады эффективно укрепляют ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Начните с шага вперед, опуститесь, пока бедро не станет параллельно полу, а колено не зависнет над ним. Для лучших результатов используйте дополнительный вес, чтобы добавить нагрузку на мышцы.

Велосипедные скручивания

Чтобы укрепить мышцы живота, используйте упражнения, одновременно задействующие несколько мышц, например, велосипедные скручивания. Для этого лягте на спину, согните колени, держите руки за голову и поднимите плечи и туловище, одновременно подводя локоть к противоположному колену. Чередуйте стороны, вытягивая одну ногу, будто крутя педали.

Отжимания

Для развития верхней части тела выполняйте отжимания, которые тренируют грудь, плечи и трицепсы. Начните с планки, опускайтесь к земле, согнув локти и возвращайтесь в исходное положение, сжимая грудные мышцы. Избегайте провисания бедер и контролируйте каждое движение.

