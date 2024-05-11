Красивая пара бровей: как правильно ухаживать и поддерживать форму

При создании идеального имиджа многие составляющие важны и среди них - хорошая пара бровей. Ведь их правильная форма может помочь улучшить ваш общий вид.

Многих волнует вопрос о том, как легко ухаживать за бровями дома. OBOZ.UA представляет вашему вниманию несколько важных советов.

Масла

Для питания и защиты бровей рекомендуют использовать оливковое, кокосовое и касторовое масло. При использовании нужно втирать масло в свои брови вечером, чтобы они проникли внутрь и действовали, когда вы спите. Следует помнить, что кокосовое масло помогает снизить потерю белка, касторовое масло укрепляет волосяные фолликулы, а оливковое масло способствует росту волос.

Увлажняйте

Не менее важным для здоровья бровей является их своевременное увлажнение. Поэтому следует не забывать такую процедуру, которая придает им здоровый вид. Косметологи советуют наносить увлажняющий крем для лица на брови или использовать масла для столь необходимого питания.

Уход

Рекомендуется самостоятельно удалять ненужные волосы, осторожно выщипывая с помощью пинцета в хорошо освещенном месте. Но не забывайте следить за линией бровей. Помните, что лучше оставить все как есть, чем получить заметно неровные брови.

Продукты

Не стоит экономить при уходе за бровями, поэтому следует использовать средства для бровей и карандаши хороших брендов. Когда дело доходит до придания изогнутым линиям более полного вида, лучше подходит пудра, предназначенная специально для бровей. На помощь придут карандаши, когда вы хотите заполнить более редкие участки и шрамы. Также выбирайте хорошие бренды, поскольку область вокруг глаз и бровей, как правило, достаточно чувствительна.

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