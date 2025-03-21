Червоне вино часто вважається більш здоровим вибором через високий вміст ресвератролу, антиоксиданту з протизапальними властивостями. Зокрема, поширена думка, що завдяки цьому червоне вино забезпечує захист від раку. Щоправда якість доказів протективної дії вина лишає бажати кращого.

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Натомість у новому дослідженні науковці зі Школи громадського здоров'я Університету Брауна порівняли ризики раку, пов'язані з червоним і білим вином. Вони проаналізували дані 42 епідеміологічних досліджень за участю майже 96 тисяч людей, що окремо вивчали взаємозв'язок між споживанням червоного та білого вина і ризиком раку. І не знайшли чітких доказів того, що червоне вино зменшує ризик розвитку раку. Результати не виявили суттєвої різниці в ризику раку між червоним і білим вином в цілому.

Однак науковці помітили відмінність, що стосувалася ризику раку шкіри. Зокрема, споживання білого вина, але не червоного, було пов'язане з підвищеним ризиком раку шкіри. Дослідники підрахували, що ризик раку шкіри, пов'язаний з вживанням білого вина, збільшується на 22% порівняно з червоним вином.

Причини цього залишаються незрозумілими. Автори припускають, що надмірне споживання вина може корелювати з поведінкою, пов'язаною з високим ризиком. Наприклад, засмага в солярії та недостатнє використання сонцезахисних засобів. Однак не можуть пояснити, чому саме біле вино є винуватцем цього.

Дослідження також виявило сильніший зв'язок між споживанням білого вина та підвищеним загальним ризиком раку серед жінок. Цей висновок вимагає подальшого вивчення потенційних механізмів, що лежать в основі цього зв'язку.

Зазначимо, що алкоголь (зокрема, етанол, що міститься в алкогольних напоях) метаболізується в сполуки, які пошкоджують ДНК і білки, сприяючи підвищенню ризику раку.

У дослідженні 2020 року було виявлено, що надмірне споживання алкоголю було пов'язане з більш ніж 740 тисяч випадків захворювання на рак у всьому світі, що становить 4,1% від усіх випадків онкологічної патології.