Крошка без глютена: маленькая крупа с невероятными качествами

Среди разнообразия различных кулинарных ингредиентов особенно выделяется теф. Это необычное небольшое зерно очень питательным и не содержит глютена.

Оно используется в безглютеновой выпечке и кулинарии и имеет землистый, ореховый вкус. Зерно теф также является самым маленьким в мире зерном, пишет OBOZ.UA.

Альтернатива

Зерно теф давно известно, как безглютеновая альтернатива пшеничной муке. Если вы избегаете глютена, попробуйте использовать теф. Ведь этот продукт не только можно включить в рацион в качестве безглютеновой альтернативы, но также приводит к значительному уменьшению симптомов целиакии.

Клетчатка

Зерно теф содержит больше клетчатки, чем пшеничная и рисовая мука. При этом в нем есть стойкий крахмал, который помогает контролировать уровень сахара в крови, вес и здоровье толстой кишки. Если вы хотите облегчить запоры, включение тефа в рацион будет прав. Тефовую муку советуют включать в рацион для лучшего пищеварения.

Анемия

Этот продукт также советуют беременным из-за чрезвычайно высокого содержания железа, ведь оно вырабатывает гемоглобин, переносящий кислород из легких и транспортирующий его к клеткам. Однако снижение уровня гемоглобина в организме приводит к анемии. Поэтому регулярное потребление зерна увеличивает уровень железа.

Гликемический индекс

Теф также подходит как вариант питания для диабетиков, поскольку имеет гликемический индекс 57. Это число указывает на относительное повышение уровня сахара после еды. В то же время не следует забывать о том, что контроль порций является ключевым для больных диабетом.

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