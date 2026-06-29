Крук представил проект, который объединит экспертов для ранней диагностики пороков сердца у будущих детей

В Одессе состоялся официальный запуск проекта по созданию национальной и глобальной экспертной сети по диагностике сердца будущего ребенка. Новая система призвана объединить врачей, клиники и профильных специалистов для раннего выявления врожденных пороков сердца еще во время беременности.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1% детей рождаются с врожденными пороками сердца. Для Украины это тысячи новорожденных ежегодно. В то же время многие сложные патологии можно выявить задолго до родов, что позволяет заранее определить дальнейшую тактику лечения и значительно повысить шансы ребенка на полноценную жизнь.

Одним из соучредителей проекта является основатель медицинского холдинга INTO-SANA и Центра медицинской реабилитации REALIVE-MED Вячеслав Крук. По его словам, главная цель новой системы — сделать экспертную диагностику сердца плода доступной для каждой беременной женщины, независимо от того, в каком регионе она проживает.

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"Сегодня медицина располагает технологиями, позволяющими выявлять сложные патологии сердца ещё до рождения ребёнка. Однако доступ к такой экспертной оценке остаётся ограниченным. Мы создаем систему, которая позволит объединить лучших специалистов и сделать их знания доступными для врачей и пациентов по всей стране", — отметил Крук.

Проект предусматривает создание экспертной сети врачей и медицинских учреждений, которые будут работать по единым стандартам диагностики. Исследования, проведенные в клиниках-партнерах, смогут направляться на экспертную оценку ведущим специалистам в области фетальной кардиологии и детской кардиохирургии.

В форуме приняли участие известные украинские врачи и ученые, среди которых всемирно известный детский кардиохирург профессор Илья Емец, профессор Дмитрий Говсеев, ведущий эксперт по фетальной и детской кардиологии Андрей Куркевич, а также специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением врожденных пороков сердца.

Выступая на мероприятии, профессор Илья Емец подчеркнул, что своевременная экспертная диагностика играет ключевую роль в спасении жизни ребенка.

"Многие врожденные пороки сердца сегодня успешно лечатся. Но для этого необходимо своевременно поставить диагноз и правильно организовать медицинскую помощь еще до рождения ребенка", – отметил он.

В рамках форума состоялись экспертные дискуссии, круглый стол и практический мастер-класс по исследованию сердца плода в формате Live Scan. Особое внимание участники уделили вопросам взаимодействия между акушерами, специалистами по ультразвуковой диагностике, кардиологами и кардиохирургами.

По мнению организаторов и участников мероприятия, создание национальной и глобальной сети экспертной диагностики сердца будущего ребенка позволит вывести украинскую пренатальную медицину на новый уровень и обеспечит доступ к высококвалифицированной экспертизе для пациентов независимо от места проживания.