Курильщики чаще умирают от COVID-19 — ВОЗ

Курильщики, в том числе и кальяна, подвержены большему риску инфицирования коронавирусом COVID-19, сложной формы заболевания и смерти.

Об этом стало известно в результате исследования Всемирной организации здоровья ( ВОЗ). Как сообщил Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook, именно курение вызывает болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических заболеваний и диабета, а их наличие в организме, в свою очередь, существенно усложняет течение заболевания COVID-19 вплоть до летального исхода.

"Среди китайских пациентов с диагнозом "пневмония, связанная с COVID-19" 27% были курильщиками, а среди тех, кто переболел без осложнений, курильщиками были только 3%", — привели результаты анализа сотрудники Центра.

Они же добавили, что переход курильщика с табачных изделий на электронные сигареты не способен снизить риски COVID-19. Более того, печальная статистика относится и к пассивным курильщикам – тем, кто находится рядом с источником сигаретного дыма.

ВОЗ призывает любителей никотина не откладывать борьбу со своей зависимостью в долгий ящик и бросить курить уже сейчас. Это поможет уберечься не только от хронических заболеваний, но и станет подспорьем в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть популярных в Украине сигарет будет запрещена к продаже. Те, что останутся на прилавках, подвергнутся новым требованиям от Минздрава.