Многие мужчины привыкли браться за бритву утром сразу после завтрака. Но мало кто знает, что момент приёма пищи напрямую влияет на качество бритья.

Видео дня

Дело в том, что после еды кровь приливает к лицу, сосуды немного расширяются, и щетина становится жёстче и крепче держится в коже. В результате даже самая качественная электробритва или станок могут скользить хуже, а процесс бритья ощущается менее комфортным.

Напротив, если бриться натощак до завтрака, кожа спокойнее, кровообращение ещё не такое активное, и щетина срезается легче. Разница особенно заметна при использовании электробритвы: скольжение становится мягким, а результат чище.

Этот небольшой лайфхак может пригодиться тем, кто ценит время утром и хочет избежать раздражений после бритья.

Подытожим

Хотите гладкое и комфортное бритьё - брейтесь до завтрака.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!