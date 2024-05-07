Лазерная эпиляция: болевой фактор, побочные эффекты и исход

Мать волосы на теле – это абсолютно нормально, и не существует жесткого правила, которое обязывало бы вас удалять. Однако среди ищущих способы удаления волос лазерная эпиляция является популярным выбором.

Но перед тем, как записаться на эту дорогостоящую процедуру, важно понять, чего следует ожидать. Мы собрали вам информацию об этом тренде в индустрии красоты.

Процедура болезненна, но дает мгновенный результат.

Лазерная эпиляция, несомненно, болезненна, но это не так уж плохо. Большинство людей, проходивших лазерную эпиляцию, говорят, что ощущают острый укол всякий раз, когда лазер попадает на вас.

Боль также может усиливаться в чувствительных зонах. Однако это лишь кратковременное жжение, которое обычно не длится слишком долго.

Отек после процедуры достаточно распространенным явлением

После каждого сеанса лазерной терапии вы, скорее всего, почувствуете красноту и отек вокруг зоны обработки. Это нормальная реакция, которая называется перифолликулярным отеком и указывает на отечность волосяных фолликулов.

В некоторых случаях зуд, покраснение и отек, возникающие после процедуры, могут длиться до 24 часов, но у большинства людей они исчезают через час-два.

Количество сеансов зависит от типа волос

Тип лазерного лечения и количество сеансов, необходимых для постоянной эпиляции, зависят от типа волос. Поэтому важно проконсультироваться с опытным дерматологом, чтобы снизить риск осложнений от процедуры.

Полное удаление волос обычно занимает от 8 до 12 сеансов, хотя вы можете заметить гораздо меньшее количество волос уже после первого сеанса.

Волосы могут отрастать снова под влиянием гормонов

Лазерная эпиляция в большинстве своем является безвозвратной процедурой. Однако у некоторых людей спустя некоторое время может наблюдаться отрастание волос из-за гормональных колебаний.

Если вы заметили, что на участках, где проводилась процедура, прорастают волосы, немедленно обратитесь к дерматологу. Врач осмотрит отросшие волосы и предложит дальнейшее лечение, которое следует проводить один-два раза в год.

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