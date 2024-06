Лечение чаем: как он помогает укреплять иммунитет и контролировать вес

Чай издавна имеет миллионы поклонников по всему миру и это не удивительно, ведь этот напиток отличается несколькими полезными свойствами. Известно немало разновидностей чая и почти каждый может принести пользу организму.

Некоторые специалисты дают конкретные советы о том, как употребление чая способствует уменьшению веса. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Исцелит вашу иммунную систему

Всем знакома ситуация, когда во время простуды люди употребляют чай и этому рациональное объяснение. Ведь люди, например, употребляющие женьшеневый чай, имеют на 25% меньше простудных заболеваний. Женьшень помогает убивать вирусы, пытающиеся проникать, увеличивая производство организмом ключевых иммунных клеток.

Улучшит ваше внимание

Если вы не можете сосредоточиться, попробуйте выпить чашку мятного чая. Она поможет сконцентрироваться на работе. К тому же, по результатам проведенного исследования, для повышения бдительности и памяти нужно было только подышать перечной мятой.

Успокоит ваши нервы

Если вы будете принимать чай из пассифлоры, содержащей флавон хризин, это будет иметь прекрасное действие против тревоги и, частично, может действовать подобно фармацевтическому препарату Ксанакс. Ведь этот особый вид пассифлоры обеспечивает чай с растительным вкусом, успокаивающим нервозность и тревогу. Однако есть одна оговорка, ведь ее следует избегать беременным женщинам.

Уменьшит вздутие

Если у вас проблемы со вздутием, просто выпейте чашку горячего чая с лимоном. Ведь D-лимонен, основной компонент масла цитрусовой шкурки, обычно содержится в напитке. Известно его мочегонное действие, а недавно фармацевтическое общество Японии подтвердило, что D-лимонен действительно может бороться с задержкой воды.

Улучшит симптомы простуды

Недавние исследования показали, что красный чай из Южной Африки ройбуш может оказать такое же стимулирующее влияние на вашу иммунную систему, как и зеленый чай. Но благодаря своему насыщенному вкусу ройбуш поможет избавиться от притупленных чувств, связанных с заложенным носом. А чтобы контролировать симптомы, добавьте немного меда, который является мощным подавляющим кашель средством.

Успокоит ваш желудок

Если вас мучают симптомы алкогольного отравления, употребляйте зеленый чай. Исследование, опубликованное в журнале Biological Chemistry, показало, что зеленый чай защищает печень от окислительного стресса, вызванного алкоголем.

Повысит эффективность ваших упражнений

А употребление чая с мятой может улучшить показатели на беговой дорожке. Исследователи предполагают, что перечная мята влияет на гладкую мускулатуру артерий, что снижает частоту сердечных сокращений и систолическое АД и улучшает эффективность дыхания.

Простимулирует ваше восстановление во время тренировки

Бразильские ученые обнаружили, что участники, которые употребляли три чашки зеленого чая ежедневно в течение недели, имели меньше маркеров повреждения клеток, вызванных сопротивлением физической нагрузке. Это означает, что зеленый чай может помочь вам поскорее восстановиться после интенсивной тренировки.

Поможет вам заснуть

В случае, если вы не можете быстро заснуть, попробуйте чай с валерианой. Ведь она давно ценится как легкое успокаивающее средство. В исследовании женщин исследователи давали половине испытуемых экстракт валерианы и половине плацебо. Тридцать процентов получавших валериану сообщили об улучшении качества своего сна.

Защитит от простуды

В то же время результаты других исследований свидетельствуют о том, что химическое соединение, содержащееся в зеленом чае, останавливает размножение аденовируса (одного из микроорганизмов, вызывающих простуду). Начните пить зеленый чай при первых признаках простуды, и вы сможете предотвратить худшие симптомы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пользе от чая с женьшенем.

