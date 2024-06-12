Помогает лечить зубы и сжигает жир: чем полезен белый чай

Белый чай – простой в приготовлении, и наименее обработанный из всех сортов, напиток. Кроме того, он богат антиоксидантами и очень полезен для здоровья.

В целом белый чай идеально подходит тем, кто планирует вести здоровый образ жизни.

В этой статье OBOZ.UA расскажет о всех преимуществах этого продукта.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Белый чай содержит растительные молекулы, действующие как антиоксиданты. Эта разновидность полифенолов – катехины, очень полезна для сердца. Они расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают их закупорку, что предотвращает сердечные приступы.

Факт: У тех, кто регулярно употребляет белый чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ниже на 21 %.

Помогает избавиться от лишнего жира

Белый чай – эффективен, когда речь идет о проблеме лишнего веса.

Он содержит большое количество кофеина и растительного соединения – галлат эпигаллокатехина, способствующих сжиганию жира.

Регулярное употребление этого напитка гарантирует, что ваш метаболизм будет оставаться сильным, и вы сможете без проблем "сжигать" до 100 калорий в день.

Омолаживает кожу

Исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в белом чае, подавляют клеточные компоненты и ферменты, повреждающие сеть волокон кожи.

Именно она делает кожу плотной и упругой, и защищает ее от преждевременного старения.

Защищает зубы от бактерий

Белый чай обладает удивительными антибактериальными свойствами, поскольку содержит фтор, катехин и танин.

В частности, фтор предотвращает появление кариеса, делая зубы более устойчивыми к кислотным атакам бактерий.

В целом эти минералы предотвращают кариес, укрепляют зубы, поддерживают их здоровье, и борются с бактериями зубного налета.

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