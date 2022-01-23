Лечить ли зубы во время беременности нельзя – правда или миф? Эксклюзив

Есть утверждение, что лечить зубы во время беременности нельзя. Этот миф возник из-за того, что обезболивающие, применяемые для анестезии, при вынашивании ребенка – противопоказаны.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL профессор, доктор медицинских наук Алексей Бида рассказал, что на самом деле это актуально только по отношению к анестетикам, в составе которых есть адреналин. К тому же не все процедуры обязательно требуют анестезии.

Посещать стоматологический кабинет во время беременности не только не запрещено, но необходимо.

По словам специалиста, записаться на профилактический прием к врачу-стоматологу, провести профессиональную гигиену полости рта и все плановые вмешательства лучше уже на этапе планирования беременности.

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Также следует помнить о том, что профессиональная гигиена должна проводиться обязательно хотя бы раз в течение беременности.

Алексей Беда подчеркивает, что если у беременной появились выраженные боли, дискомфорт и повышенная температура, то зуб обязательно нужно лечить. Какими средствами и в какой период – определяет стоматолог для каждой пациентки отдельно. Главное – сообщить стоматологу о том, что вы беременны.

Наиболее благоприятный период для лечения зубов: первый и третий триместры.

Некоторые манипуляции, например удаление зубов, требующее большого количества сильного анестетика, или рентген – лучше отложить, – рассказал врач.

Не нужно недооценивать силу регулярной профилактики и качественной гигиены полости рта – обязательна чистка зубов дважды в день в течение по меньшей мере 3 минут, не забывайте очищать язык и линию десен, используйте дополнительные приборы для гигиены (ирригатор, скребок для языка).

Не лишним было бы для беременной женщины проконсультироваться у врача-диетолога, чтобы убедиться в том, что ее рацион обогащен всеми необходимыми микро- и макронутриентами. Несбалансированное питание в этот нежный период может повлиять на здоровье зубов не только будущей мамы, но и ребенка.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о важности вакцинации для беременных женщин. Врачи подчеркнули, что рекомендованными для будущих мам являются мРНК-вакцины.