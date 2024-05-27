Лед или тепло: как правильно выбрать компресс для лечения боли и травм

С целью лечения боли в шее, отечности и опухших травм используют горячие или холодные компрессы. Однако важно определить, когда применять лед или тепло.

Эксперты предлагают использовать лед для свежих или отекших травм. В то же время тепло можно использовать после того, как отек уменьшится, чтобы уменьшить оставшуюся напряжение или скованность, пишет OBOZ.UA.

Отличие применения

И лед, и тепло могут облегчить, но их применение различается в зависимости от состояния. Важно не забывать, что лед обычно советуют при острых травмах, внезапной боли, отеке и успокоении мышц после тренировки. В свою очередь, тепло используют после уменьшения отека, для хронической или периодической скованности и напряжения, а также для разогрева мышц перед растяжением или физическими упражнениями.

Выбор правильного лечения

Благодаря сужению кровеносных сосудов, замедлению кровообращения, лед эффективен для уменьшения внезапной боли и новых травм, уменьшая отек. Его рекомендуют применять при онемении мышечных спазмов или сильной боли. Тепло помогает расслабить напряженные мышцы и повысить гибкость тканей путем улучшения кровообращения и содействия заживлению.

Теплотерапия

При применении теплотерапии можно легко очистить накопление отходов молочной кислоты после тренировки. Это также дает положительный психологический комфорт, обеспечивающий тепло, может усилить его болеутоляющий эффект. Это объясняется тем, что успокаивающее тепло, создаваемое теплом, может оказывать успокаивающее действие на разум, снимая стресс и напряжение, что полезно для общего лечения боли и восстановления.

Контрастная терапия

Но следует учитывать, что при некоторых травмах может быть полезным чередование горячей и холодной терапии, известной как контрастная терапия. Этот вид терапии особенно эффективен для устранения заболеваний, при которых присутствует как воспаление, так и мышечное напряжение. Однако все зависит от конкретного человека, ведь некоторые люди могут считать один метод более умиротворяющим или комфортным, чем другой.

Предостережение

В то же время следует помнить, что при определенных обстоятельствах лечение холодом не рекомендуется, поскольку существует риск усилить судороги. Этого следует избегать, когда человек переохлажден, или если область онемела. Кроме того, терапию холодом не следует применять к открытым ранам или коже с пузырями, или если у человека есть определенные заболевания, влияющие на кровообращение, или повышенная чувствительность к холоду.

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