Проблема постоянной боли, как душевной, так и физической в нашей стране была актуальна всегда. Но особенно остро она стала проявляться в последние годы, как в связи с войной, так и с общим негативным напряжением в обществе, из-за той же пандемии и постоянного экономического спада. А все эти факторы вместе могут иметь очень тяжёлые последствия для здоровья многих наших сограждан. И всё дело здесь не только в непосредственном лечении тяжело больных людей, но и в возможности докторов принести своим пациентам, пусть временное, но облегчение от сильных болей, которые сопровождают многие тяжёлые недуги. И ведь давно уже известно, что во многих странах мира, такое обезболивание производится не только с помощью различных анальгетиков, но с применением уже давно легализованного там медицинского каннабиса!

А что же происходит у нас, с вопросом о его легализации?

Тут, как и в любом сложном социальном вопросе, сразу возникли две противоборствующие стороны:

1) Те, кто против легализации. Их основной аргумент – легализация медицинской марихуаны, непременно приведёт к росту числа людей, употребляющих наркотики. А вместе с эти, ещё больше увеличится чёрный рынок наркотических средств. Кроме этого, противники легализации переживают, что жёсткого контроля за этой сферой со стороны государства, и правоохранительных органов, добиться всё равно не удастся. А потому, по их мнению, станут возможными варианты свободной продажи медицинского каннабиса не только без рецепта врача, но и не только тем людям, которым это действительно необходимо.

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2) Те, кто за легализацию. Сторонники разрешения легально продавать медицинский каннабис, строго по рецептам врачей, в аптеках, и с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола (или, сокращённо, ТКГ – психоактивного вещества, которое и делает марихуану наркотиком),смотрят на эту ситуацию под совершенно другим углом. Как правило у большинства из них либо есть свои тяжёлые заболевания и сильные хронические боли, либо на их глазах, в тяжких муках болеет и умирает (или уже умер) кто-то из близких им людей. И когда слушаешь их истории, очень сложно им не сочувствовать! Тем более, когда знаешь, что во многих развитых странах Европы и мира, как я уже сказал, препараты на основе медицинского каннабиса облегчают больным жизнь, делая её более качественной, без преувеличения, для миллионов людей! Ведь второй ключевой химический элемент марихуаны называется: канабидиол (сокращённо – КБД), который, например, отлично помогает, при лечении эпилепсии, а также различных тревожных состояний, и ещё многих неврологических заболеваний.

Но как вы уже поняли, главной лечебной особенностью медицинского каннабиса, безусловно является его обезболивающее действие. И потому, возможно, больше остальных в нём нуждаются люди с онкологическими заболеваниями, чью боль на последних стадиях не способны унять даже препараты, содержащие сильные наркотические вещества. И для того чтобы лучше прояснить ситуацию в данном вопросе, я пообщался с известным украинским врачом-онкологом; зав. хирургического отделения онко-диспансера, врачом Высшей категории; вице-президентом Украинской маммологической ассоциации; членом Американского общества клинических онкологов (ASCO); а также членом Европейского общества медицинских онкологов (ESMO) – Аникусько Николаем Фёдоровичем.

На мой первый вопрос: "Почему именно в последние годы у нас в стране активно заговорили о легализации медицинского каннабиса?", Николай Фёдорович ответил мне прямо: "У онкологии есть две основных цели: первая – это максимально эффективное лечение больных, и вторая – улучшение качества их жизни. А потому, когда мы говорим об улучшении качества жизни, все методы допустимы: ведь качество жизни, при тяжёлых заболеваниях – превыше всего! Но, поскольку те обезболивающие препараты, которые используют у нас сейчас – морфин и другие опиоиды – могут принести больше вреда, чем пользы, множество людей начали ясно понимать те преимущества в применении медицинского каннабиса. И в добавок к этому мы знаем много стран, в которых тот же алкоголь считается бо́льшим злом, чем марихуана. Одна из основных причин такого отношения кроется в том, что алкоголь способен вызывать агрессию, а марихуана нет".

Продолжая свою мысль, Николай Фёдорович добавил: "Кроме того, марихуана имеет в своём составе вещества, которые могут использоваться, как диссоциированные анальгетики, которые улучшают психологическое состояние у онкологических больных. И в добавок, они отлично работают при лечении анорексии, вызывая аппетит; а каннабиноидное масло, например, очень помогает детям с ДЦП".

На мой следующий вопрос: "При каких именно онкологических заболеваниях, и на какой стадии, необходимо применять медицинский каннабис?", Николай Фёдорович ответил так: "В первую очередь это те пациенты, которые страдают от хронического болевого синдрома. А также это все больные в терминальной стадии – проще говоря те, кому медицина, к сожалению, уже ничем не может помочь. Но если мы не можем спасти человеку жизнь, то мы обязаны сделать всё, для улучшения её качества, на тот промежуток времени, который ещё остался у больного"... "А ведь человек, при хроническом болевом синдроме – продолжает Николай Фёдорович – в том числе и из-за отсутствия того же медицинского каннабиса, вынужден, как я уже сказал, принимать наркотики, из-за которых он постепенно становиться асоциальным и раздражительным, живущим от одной дозы, до следующей, а потому, если мы можем облегчить страдания тяжело больного, или уже умирающего человека, мы должны использовать для этого все шансы и возможности, в том числе и применяя медицинский каннабис!" Следующий мой вопрос звучал так: "Какие побочные эффекты могут наблюдаться у онко-больных, после применения обезболивающих на основе морфия – наркотика часто применяемого для снятия хронического болевого синдрома?" Николай Фёдорович объяснил мне, что побочные явления в таких ситуациях делятся на физические и психологические:

"Физические – в первую очередь, парез кишечника – это вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота и т.д., которые могут также очень плохо отражаться и на поджелудочной железе; Психологические – это формирование психической и физической зависимости от того же морфия. И причина здесь проста – у каждого человека вырабатываются свои собственные эндорфины (гормоны счастья). Но по мере того, как мы регулярно вводим в его организм морфин, или другие опиоиды, искусственно воздействуя на рецепторы головного мозга, то естественная выработка эндорфинов прекращается, а организм уже ждёт только искусственного их выброса".

И тут возникает резонный, и в тоже время, парадоксальный вопрос: "Так может запретить тяжёлые наркотические средства в качестве обезболивающих, раз они приносят вреда больше, чем пользы?" Но тут же у профессионального врача-онколога возникает однозначный ответ: "Но разве имеет право врач, пытающийся изо всех сил облегчить физические страдания больного, отказаться от такой возможности? Если других, более лёгких, и гораздо менее вредных средств в его арсенале просто НЕТ!"

Справедливости ради нужно признать, и об этом Николай Фёдорович говорит сам:

"Полностью заменить опиоиды медицинский каннабис не сможет. Но, при лечении: болезни Альцгеймера; эпилепсии; церебральных изменений после черепно-мозговых травм; ПТСР; и различных расстройств на психосоматическом уровне – ему (медицинскому каннабису) просто нет альтернатив!"

И вот ещё один, очень жестокий парадокс , который наблюдается в ситуации с запретом на легализацию медицинской марихуаны: "Мы ведь все к себе относимся с сочувствием! И если у нас заболит, к примеру горло, или зуб, то мы можем всегда обратиться к врачу, который поможет устранить эту боль за несколько дней. Но когда другой, посторонний нам человек, с диагнозом "рак", корчится от боли месяцами, и в итоге начинает просто умолять врачей сделать ему – вопреки всем законам – эвтаназию, просто потому что он больше не может эту боль выносить – большинство из нас это вообще никак не затронет. Ведь главное – что у тебя самого всё в порядке…" – резюмирует свою мысль Николай Фёдорович. Поэтому, на сегодняшний день, десятки тысяч (если не больше) наших сограждан остро нуждаются в лекарствах, содержащих медицинский каннабис. И эту проблему, по мнению многих профильных врачей, просто нельзя больше игнорировать!

А люди, которые говорят о том, что легализация медицинской марихуаны – это вредно, или опасно, могут вспомнить, например, историю с запретом алкоголя в США, в тридцатые годы, 20-ого века. И к чему тот запрет, в итоге, привёл – к сильнейшей криминализации данной сферы, подпольному бутлегерству, и созданию целой сети мафиозных кланов, которые всё равно ввозили алкоголь на территорию США, устраивая кровавые гангстерские разборки. Ну, а если говорить про день сегодняшний, так, наверное, в каждом доме, на кухне есть свой немаленький нож (и, как правило, он там не один), так вот этот нож – потенциально опасное холодное оружие, которым, при желании, можно легко убить человека… Так может мы и эти ножи запретим продавать, а заодно и производить их? Ведь люди-то от этих ножей действительно гибнут!

И заканчивая свой разговор с Николаем Фёдоровичем, сам собой родился вывод из всего вышесказанного: "Разве не было бы лучше, в соответствии с призывами Минздрава Украины, всё-таки разрешить продавать медицинский каннабис, облегчающий страдания тяжело больных людей, и таким образом вывести из тени, хотя бы частично, чёрный рынок наркотиков. Ведь имея возможность легально купить медицинскую марихуану, с рецептом врача на руках, человек не станет обращаться по этому поводу ко всяким криминальным элементам, которые, за большие деньги, могут ему подсунуть неизвестно что! Здесь главное требование к нашему Государству – это строгий учёт этих средств, и жёсткий контроль за их распространением! А медицинские показания к назначению конкретных препаратов, и выписка рецептов, так и останутся на плечах наших докторов" – завершил нашу беседу профессиональный врач-онколог.

Я же от себя лично лишь добавлю, что нашему обществу крайне необходимо развивать культуру, в первую очередь, в молодых людях. Начиная с культуры потребления тех же алкогольных напитков, и заканчивая культурой своего отношения к применению лекарственных средств с особыми свойствами. И, я уверен, что только тогда, наши сограждане наконец-то по-настоящему поймут бессмертные слова, великого Парацельса: "Лекарство от яда отличает только доза!" И пусть эта доза будет всегда разумной, и приносящей только максимальную пользу!

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