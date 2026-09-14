Лекарства исчезают из аптек: что делать пациентам и почему Минздрав снова опаздывает

Россия разрушает фармацевтическую логистику, Минздрав проводит совещания, а люди видят конечный результат: назначенного препарата нет, и никто не объясняет, когда он появится.

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Назовем вещи своими именами. В Украине уже фиксируется дефицит отдельных лекарственных средств. Аптеки сообщают об отсутствии препаратов, задержках поставок и сокращении запасов в некоторых регионах до двух-трех недель. Проблема коснулась даже программы "Доступные лекарства", о чём сообщила Аптечная профессиональная ассоциация Украины.

Ассоциация не назвала конкретных препаратов и регионов. Это не позволяет оценить масштаб проблемы, но не отменяет самого факта дефицита, то есть отсутствия необходимых лекарств в аптеках. Отрицать дефицит только потому, что государство не создало красивой таблицы, — это уже не аналитика, а бюрократическая гомеопатия.

Вчера были, сегодня нет

В ходе проверки Tabletki.ua сообщал, что в аптеках Киева не было найдено ни L-тироксина 100 мкг №50, ни "Эутирокса" 50 мкг №100.

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Это не означает, что из Украины исчез весь левотироксин во всех дозировках. Данные аптечных агрегаторов меняются в течение дня. Но пациенту, который постоянно принимает конкретный препарат в назначенной дозе, от этого не становится легче. Ему нужны не абстрактные "аналоги где-то на рынке", а таблетки сегодня.

Левотироксин обычно принимают пожизненно. Длительный перерыв может привести к возвращению симптомов и потере контроля над заболеванием, о чем предупреждает британская NHS.

Что делает Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко признал, что Минздрав не ведет реестр лекарств, уничтоженных в результате российских атак. Причиной он назвал коммерческую тайну. Министерство проводит встречи с участниками рынка и просит поставщиков заблаговременно сообщать о возможных перебоях, передает "Интерфакс-Украина".

Ляшко также упомянул дефицит противоэпилептических препаратов в начале 2026 года. По его словам, перебои длились около трех недель, поскольку производитель не предупредил государство о задержке возобновления производства. В то же время министр назвал ситуацию с лекарствами прогнозируемой.

Когда государство не знает, какие препараты уничтожены, в каком количестве и на сколько хватит остатков, слово "прогнозируемая" звучит как фармацевтический гороскоп.

Правительство разрешило компаниям распределять запасы между дополнительными складами, в частности теми, которых нет в их лицензионном реестре. Это может снизить риск одновременной потери крупных партий. При этом государственный контроль качества формально сохраняется, включая отбор образцов и лабораторные исследования в определенных случаях. Такие правила описали Кабинет министров и Гослекслужба.

Распределение запасов – это правильный шаг, но он не возвращает препарат на полку и не объясняет пациенту, где получить замену.

Поэтому вопрос к Виктору Ляшко простой: зачем стране министр, если система замечает дефицит только после того, как люди уже не могут купить назначенные лекарства?

Когда прерывать лечение особенно опасно

Не каждая пропущенная таблетка заканчивается реанимацией. Риск зависит от заболевания, препарата и продолжительности перерыва. Однако для некоторых видов терапии прекращение лечения действительно может вызвать обострение, госпитализацию или создать угрозу для жизни.

При эпилепсии пропуски приёма противосудорожных препаратов могут привести к возобновлению приступов. Длительный приступ требует неотложной помощи, а регулярное лечение снижает риск внезапной смерти при эпилепсии, отмечает NHS.

Прерывание антиретровирусной терапии при ВИЧ может привести к быстрому росту количества вируса в крови, ухудшению работы иммунной системы и появлению устойчивости к препаратам. Поэтому клинические рекомендации Национальных институтов здравоохранения США советуют максимально сокращать любой вынужденный перерыв.

При туберкулёзе самовольное прекращение лечения способствует формированию устойчивости бактерий к антибиотикам. Лечение становится более длительным, дорогостоящим и сложным, а человек может продолжать распространять инфекцию. ВОЗ прямо предупреждает об опасности преждевременного прекращения курса лечения.

Без регулярной терапии астма может привести к тяжелому приступу и госпитализации. Неконтролируемое артериальное давление повышает риск инсульта, инфаркта и поражения почек. Это подтверждают материалы ВОЗ по астме и артериальной гипертензии.

К отдельной группе риска относятся пациенты с орфанными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также люди, проходящие лечение от вирусных гепатитов. Для них возможность замены зависит от конкретного препарата, а перерыв может означать потерю контроля над болезнью.

Бедность становится медицинским фактором

Когда препарата нет в легальной аптечной сети, возникает предсказуемый сценарий. Человек с деньгами закажет его из Польши, Румынии, Болгарии или Молдовы. Человек без денег будет ждать, менять схему лечения наугад или останется без терапии.

Дефицит в легальном аптечном сегменте создает рынок серого импорта. Вместе с препаратами появляются переплаты, сомнительные продавцы, неизвестные условия перевозки и риск фальсификата. Система не предлагает решения, поэтому пациент оплачивает этот управленческий аутсорсинг собственными деньгами и здоровьем.

В масштабах страны такие перебои могут привести к дополнительным обострениям, вызовам скорой помощи, госпитализациям и смертям. Подсчитать их будет сложно, ведь нет открытого государственного учета уничтоженных запасов и оперативной картины дефицита по конкретным препаратам и регионам.

Очень удобная схема: нет реестра, нет цифр, нет провалов.

Что нужно сделать сейчас

Украине нужен публичный мониторинг наличия лекарств с разбивкой по действующему веществу, дозировке и региону. Производители и поставщики должны заблаговременно сообщать об угрозе перебоев, а государство должно создать резерв критически важных препаратов не только для больниц, но и для амбулаторных пациентов.

Параллельный импорт из стран ЕС должен быть легальным, контролируемым и доступным через обычные аптеки. А не через Telegram, багажник автобуса и знакомую стюардессу. Если препарата нет, Минздрав должен сообщить сроки возобновления поставок и предоставить понятные рекомендации по безопасной замене.

Пациентам не стоит ждать последней таблетки. Если запас препарата заканчивается, нужно заблаговременно обратиться к врачу и в аптеку. Нельзя самостоятельно менять дозу, торговое название или схему лечения. Даже при переходе на другой бренд левотироксина MedlinePlus советует согласовать замену с врачом.

Виктор Ляшко может и дальше называть ситуацию предсказуемой. Но когда Минздрав не ведет полного учета уничтоженных запасов, не видит дефицита в реальном времени и просыпается только после того, как аптечные полки опустеют, это не прогнозирование. Это гадание на пустой упаковке "Эутирокса", умноженное на управленческую беспомощность и традиционное "рынок сам как-нибудь разберётся".

А рынок действительно разберется, но только за счет пациента. На слепоте государства будут наживаться серые импортеры, перекупщики, посредники и владельцы дефицитных остатков. Утверждать без доказательств, что Минздрав сознательно работает в чьих-то интересах, нельзя. Но экономика этого провала очевидна: чем меньше контроля и официальных поставок, тем дороже таблетка из багажника. Конечный получатель выгоды пока неизвестен, конечный плательщик уже определен.