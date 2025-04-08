Згідно з урядовими заявами, ціни на ліки в Україні знизились. Ура! Можна святкувати — тільки за власний кошт.

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ФАКТ №1: Зниження на 27%! АЛЕ...

Це стосується відпускної ціни виробника, а не тієї, що бачить бабуся в аптеці, шукаючи серцеві краплі.

Топ-100 ліків українського виробництва — подешевшали на 27%.

Але тільки у постачальника. До аптеки ця "знижка" доходить, як кисень до пацієнта без шланга.

Ще 200 препаратів — мінус 19%.

У кого? На якому рівні? В кого запитати? Та це все одно, що сказати: "в країні побільшало щастя, бо хтось десь посміхнувся".

Загалом — мінус 2% по ринку.

Це така економія, що її навіть калькулятор соромиться рахувати. Інфляція за тиждень з’їдає більше.

Підсумок: вам стало легше не платити, а уявляти, що платите менше.

ФАКТ №2: Нове регулювання "не шкодить лікарням"

Так, звісно. Як розвідка не шкодить шпигунам.

Формально нові правила стосуються лише роздрібної торгівлі. Але у нас як завжди: якщо десь щось "урізали" — болить у всіх.

Заборонили маркетингові платежі. Тобто тепер провізору не занесуть "на каву", щоб він продавав таблетки по 200 грн замість 80. І що роблять аптеки? Або піднімають націнку, або просто не закуповують дешевші варіанти.

Вплив на лікарні? Теоретично — ніякого. Практично — тендери затягуються, бо постачальники грають в нові "правила гри".

ФАКТ №3: Готується Національний каталог цін

Це звучить красиво. Прямо як "чорна ікра для всіх". Але реалії такі:

Якщо цей каталог буде працювати як типова держплатформа — готуйтеся до "Технічна помилка. Спробуйте пізніше"

Прозоре ціноутворення — це класно. Але в країні, де націнку можуть зробити в 3 рази, а "максимально допустима ціна" — це просто рекомендація...

Що з цього всього пацієнту?

Ви не з’їхали з глузду, якщо вам здається, що ліки не дешевшають. Це так і є.

Ви не самі, якщо сердитесь, дивлячись на чеки з аптеки — ми всі в цьому човні. Без весел. І ще й протікає.

Ви маєте право вимагати нормальні ціни. І навіть скаржитись! Але не чекайте, що це буде швидко. Бо система — як стара бабця з ревматизмом: рухається повільно, але іноді кусається.

Фінальний акорд:

Коли вам кажуть, що "все під контролем" — перевіряйте, в кого саме цей контроль. Бо у пацієнта поки що лише контроль тиску. І то — за свої гроші💸