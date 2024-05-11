Летний уход за кожей: средства, которые следует приобрести уже сейчас

Скоро лето, а это значит, что в скором времени придется прятаться от палящего солнца и защищаться от жары. Чтобы позаботиться о коже и защитить ее от негативного воздействия солнечного излучения, стоит уже сейчас приобрести соответствующие уходовые средства.

Такие продукты необходимы не только во время отдыха на пляже, но и в повседневной жизни, сохраняя кожу увлажненной и защищенной от негативных факторов окружающей среды. Что конкретно может понадобиться в этот период, узнавали в OBOZ.UA.

Пенка для очищения

Когда вы вернетесь домой после раскаленной улицы, вам точно захочется очистить лицо от косметики, пота и пыли. Сделать это следует нежным пенистым средством, которое подходит именно вашему типу кожи. Также, не забудьте присмотреться к лосьонам и увлажняющим тонерам.

Сыворотка

Помочь поддержать здоровье и влажность кожи могут сыворотки. Выбирая средство, обратите внимание на его состав и подберите средство с витамином С, которое содержит антиоксиданты, что омолаживают кожу, устраняя повреждения и нежелательную пигментацию, что также может вызвать агрессивное солнечное излучение.

Нежный скраб

Дважды в неделю можно использовать нежный пилинг, который поможет избавиться от избытка жира, грязи и ороговевших клеток кожи. Такой уход можно подобрать для кожи лица и тела, а также присмотреться к эфирным маслам, которые помогут смягчить и обновить кожу.

Дезодорант

Чтобы дольше чувствовать комфорт и свежесть, вам не обойтись без эффективного дезодоранта. Он должен предотвратить определенные ситуации и ликвидировать неприятный запах. Также, для поддержания гигиены рекомендуется иметь при себе салфетки для тела, что можно использовать по необходимости тогда, когда вам не хватает свежести.

Солнцезащитный крем

Это самая важная покупка для защиты красоты и молодости кожи летом. Солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 40 или выше поможет защитить кожу от вредных лучей UVA/UVB. Использовать такое средство надо каждые 4 часа пребывания на солнце.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию об особенностях летнего ухода за жирной кожей.

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