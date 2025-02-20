Лосось – суперфуд для иммунитета: как этот продукт влияет на здоровье

Лосось – это не только вкусный продукт, но мощный помощник для вашей иммунной системы. Благодаря уникальному сочетанию витаминов, минералов и жирных кислот эта рыба укрепляет защитные функции организма и способствует общему здоровью.

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Научные исследования подтверждают, что регулярное потребление лосося может улучшить работу иммунитета, поддержать сердце и повысить уровень энергии. Издание eatthis.com рассказывает, какие четыре ключевых вещества в его составе делают лосось настоящим суперфудом для вашего здоровья.

Богат витамином D

Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета, а лосось – один из немногих природных источников этого витамина. Особенно богат на него дикий лосось. Всего половина филе нерки (примерно 198 г) содержит 815 МЕ (международных единиц) витамина D, согласно данным USDA.

Для сравнения, Национальный институт здоровья (NIH) рекомендует взрослым потреблять от 600 до 800 МЕ витамина D в сутки. Однако некоторые исследования свидетельствуют, что оптимальное здоровье поддерживается при ежедневном потреблении не менее 1000 МЕ, а верхний безопасный предел составляет 4000 МЕ. Это особенно актуально для людей, проживающих в регионах с ограниченным солнечным светом.

Источник витамина B6

Лосось также содержит значительное количество витамина B6, который, по данным клиники Кливленда, необходим для биохимических реакций в иммунной системе.

Жирная рыба имеет один из самых высоких уровней этого витамина среди продуктов питания. Независимо от способа приготовления – варки, тушения или запекания – лосось принесет организму значительную пользу.

Омега-3 для крепкого здоровья

Если вы ищете продукт, богатый омега-3 жирные кислоты, обратите внимание на лосось. В нем содержится докозагексаеновая кислота (DHA), разновидность омега-3, что способствует снижению уровня триглицеридов в крови и холестерина ЛПНП.

Омега-3 не только поддерживают здоровье сердца, но и играют немаловажную роль в работе организма в целом. Как отмечает диетолог Сидни Грин, эти жирные кислоты являются структурными компонентами клеток, которые необходимы для выработки гормонов, функционирования иммунной системы, а также для поддержания работы сердца и легких.

Содержит магний

Еще один важный элемент в составе лосося – магний, минерал, поддерживающий нормальную работу иммунной системы. Мужчинам нужно употреблять 400-420 мг магния в день, женщинам – 310-320 мг.

Порция атлантического лосося массой 85 г содержит около 26 мг магния, по данным клиники Кливленда. Хотя это незначительное количество, его можно дополнить другими продуктами. Например, если добавить в лосось ½ стакана коричневого риса и кусочки авокадо, это принесет еще 86 мг магния, сделав блюдо еще более полезным.

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