Лучшая еда для кроссфита, что улучшит ваши результаты в зале

Правильное питание — это ключ к выносливости и силе в кроссфите. Основа рациона спортивного рациона должна состоять из белка, который необходим для восстановления мышц, сложных углеводов для увеличения энергии и здоровых жиров, необходимых для поддержания метаболизма.

Видео дня

Что есть, чтобы обеспечить организм питательными веществами и какое питание поможет выдержать интенсивные тренировки и быстрее восстанавливаться после них? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Чечевица

Чтобы поддерживать мышцы и энергию, белок должен составлять около 30% вашего рациона. Для этого добавляйте чечевицу, поскольку она содержит 9 г белка на 100 г продукта, а также много клетчатки. Это универсальный продукт, который хорошо подходит для супов, рагу и других сытных блюд.

Кокосовое масло

Кокосовое масло — это отличный источник быстрой энергии для кроссфитеров. Оно содержит среднецепочечные жирные кислоты, которые легко усваиваются и быстро превращаются в топливо для тренировок. В отличие от углеводов, она не содержит сахара, но дает стабильную энергию без скачков инсулина. Добавьте одну столовую ложку перед тренировкой, чтобы улучшить выносливость и производительность.

Орехи и семена

Орехи и семечки являются идеальным перекусом для кроссфитеров, поскольку они богаты полезными жирами. Эти закуски помогают восстанавливаться после интенсивных тренировок и поддерживают мышцы. Однако из-за высокой калорийности их лучше есть в умеренных количествах.

Сладкий картофель

Сладкий картофель содержит много медленных углеводов, которые поддерживают стабильную энергию во время тренировок. Он способствует накоплению мышечного гликогена, который необходим для выносливости в кроссфите. Кроме этого, она помогает балансировать уровень сахара в крови и уменьшает влияние стресса на организм. Благодаря антиоксидантам, витамину С и бета-каротину она также ускоряет восстановление после интенсивных нагрузок.

Банан и арахисовое масло

Это идеальный перекус для кроссфитеров, поскольку такое сочетание углеводов, белка и полезных жиров поддерживает работу сердца и мышц во время нагрузок. Кроме того это простой, быстрый и эффективный способ подпитать организм перед или после тренировки.

Яйца

Яйца — это отличный источник белка, витаминов группы В и полезных жиров, что делает их идеальным продуктом для кроссфитеров. Одно яйцо содержит 7-10 г белка, что помогает увеличить дневную норму уже с самого утра. Добавьте несколько яиц к завтраку, чтобы поддержать мышцы и обеспечить стабильный уровень энергии в течение дня.

Коричневый рис

Коричневый рис является более питательным, чем белый, поскольку он сохраняет все полезные элементы и имеет меньшее влияние на уровень сахара в крови. Он легко усваивается и меньше вызывает вздутие живота. Приготовьте большую порцию в начале недели, и используйте его с различными белками, овощами и соусами.

Миндальное масло

Миндальное масло является универсальным продуктом, который можно добавлять в смузи и использовать как соус. Одна столовая ложка содержит около 4 г белка и 8 г жира, что делает его отличным источником энергии. Не забывайте, что жир важен для кросфитеров, поскольку он обеспечивает стабильную, длительную энергию, которая необходима для поддержания активности во время интенсивных тренировок.

Овсянка

Овсяная каша на завтрак необходима для кроссфитеров, особенно если приготовить ее с вечера. Она дает организму необходимые углеводы без лишних сахаров, что поддерживает энергию во время тренировок. Также она отлично подходит для восстановления мышц после интенсивных нагрузок.

Обезжиренное шоколадное молоко

Шоколадное молоко — отличный напиток для восстановления после кроссфита, поскольку содержит углеводы и белки, которые помогают восстановить уровень гликогена в мышцах. Оно идеально подходит после интенсивных тренировок, обеспечивая организм необходимыми веществами для восстановления.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует есть каждый день, чтобы ускорять потерю жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.