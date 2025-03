Лучшая идея к завтраку: как предотвратить старение и укрепить кости

Наши кости — это живые ткани, которые постоянно обновляются, благодаря чему мы получаем "новый" скелет каждые 5-10 лет. Однако с возрастом мы начинаем терять костную массу, особенно после 65 лет, и этот процесс продолжается со временем.

Хотя полностью остановить потерю костной массы невозможно, можно замедлить этот процесс, обеспечивая костям необходимые питательные вещества, потребляя продукты, богатые кальцием, витамином D и другими полезными элементами. Как поддерживать здоровье костей и снижать риск развития остеопороза, рассказали в Eat This, Not That.

Поддержать здоровье костей можно с помощью правильного питания. Например, вы можете выбрать для завтрака греческий йогурт с гранолой на основе овса и грецкими орехами. Такой завтрак поможет вам чувствовать сытость в течение дня, что помогает избежать переедания и повышения уровня глюкозы, характерного для продуктов с высоким содержанием сахара. Это простой способ поддержать не только кости, но и общее здоровье.

Для поддержания здоровья ваших костей важно получать достаточное количество кальция, который можно найти в молочных продуктах (в том числе йогурте), листовых овощах, миндале, соевых продуктах и обогащенном кальцием апельсиновом соке. Помните, что кальций является критически важным для костей, поскольку они сохраняют этот минерал. Если организм имеет дефицит кальция, он начинает вымывать его из костей, что может привести к их хрупкости.

Поэтому, один из отличных способов обеспечить организм кальцием — это начать день с йогурта с низким содержанием сахара. Это также поможет вам получить дополнительные питательные вещества, такие как белок и магний, которые также способствуют здоровью костей.

