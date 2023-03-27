Лучше позаботиться о здоровье заранее: в последние дни марта Землю накроет магнитная буря
До конца марта-2023 Землю накроет еще одна волна магнитной бури. По данным специалистов, она будет не большой силы, однако на самочувствие метеозависимых людей может повлиять.
Магнитную бурю следует ожидать 30 и 31 марта, сообщает Gismeteo. По прогнозам, она будет слабой по мощности.
24-26 марта Украина также была под влиянием магнитной бури. Мощность магнитных колебаний была средней и малой силы.
"24 и 25 марта планету Земля накроет магнитная буря средней силы, а 26, 30 и 31 марта – малой", – сообщает Gismeteo.
Магнитная буря – это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в период повышенной солнечной активности. Такие изменения не проходят незамеченными для жителей планеты: во время магнитной бури нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.
Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с годами значительно повышается.
Чтобы легче пережить такие скачки людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями нужно:
– чаще бывать на свежем воздухе;
– принимать контрастный душ;
– отказаться от жирной пищи;
– кофе заменить на травяной чай;
– пить не менее двух литров воды в день;
– отказаться от алкоголя;
– увеличить употребление свежих овощей, фруктов;
– заниматься спортом.
Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что март 2023 года отметится магнитными бурями, которые могут отрицательно повлиять на организм человека. Наиболее страдают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.