Лучше позаботиться о здоровье заранее: в последние дни марта Землю накроет магнитная буря

До конца марта-2023 Землю накроет еще одна волна магнитной бури. По данным специалистов, она будет не большой силы, однако на самочувствие метеозависимых людей может повлиять.

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Магнитную бурю следует ожидать 30 и 31 марта, сообщает Gismeteo. По прогнозам, она будет слабой по мощности.

24-26 марта Украина также была под влиянием магнитной бури. Мощность магнитных колебаний была средней и малой силы.

"24 и 25 марта планету Земля накроет магнитная буря средней силы, а 26, 30 и 31 марта – малой", – сообщает Gismeteo.

Магнитная буря – это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в период повышенной солнечной активности. Такие изменения не проходят незамеченными для жителей планеты: во время магнитной бури нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.

Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с годами значительно повышается.

Чтобы легче пережить такие скачки людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями нужно:

– чаще бывать на свежем воздухе;

– принимать контрастный душ;

– отказаться от жирной пищи;

– кофе заменить на травяной чай;

– пить не менее двух литров воды в день;

– отказаться от алкоголя;

– увеличить употребление свежих овощей, фруктов;

– заниматься спортом.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что март 2023 года отметится магнитными бурями, которые могут отрицательно повлиять на организм человека. Наиболее страдают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.

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