Лучшие антивозрастные маски для гладкой кожи: попрощайтесь с морщинами

С возрастом появление морщин может вызвать беспокойство. Многие люди прибегают к косметологическим процедурам для кожи в надежде вернуть ей молодость. News Bytes рассказал о 5 антивозрастных масках для лица, которые могут эффективно бороться с морщинами.

Маска для лица с куркумой и сыром.

Используя целебные свойства содержащейся в куркуме и молочной кислоты в сыре, эта маска подходит для всех типов кожи. Просто смешайте в миске одну чайную ложку сыра с щепоткой куркумы. Аккуратно нанесите смесь на лицо с помощью плоской кисточки и оставьте на 10 минут.

Маска из пахты, овсяных хлопьев и масла.

Эта маска идеально подходит для глубокой очистки и подтяжки кожи, способствуя разглаживанию морщин на лице. Смешайте 1/2 стакана пахты с 2 столовыми ложками овсянки в миске. Прогрейте смесь до размягчения хлопьев, а затем добавьте две чайные ложки миндального или оливкового масла. Нанесите маску на лицо и оставьте на 20 мин.

Маска с медом и какао-порошком

Эта маска сочетает в себе успокаивающие свойства меда и богатый питательными веществами какао-порошок. Смешайте одну чайную ложку меда, две чайные ложки молока и одну чайную ложку какао-порошка до получения густой консистенции. Равномерно нанесите маску на лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте.

Маска с огурцом и алоэ вера

Эта маска идеально подходит для увлажнения и уменьшения морщин вокруг губ. В миске смешайте две столовых ложки йогурта и немного геля алоэ вера. При помощи кусочка огурца аккуратненько нанесите пасту на лицо. Смойте прохладной водой и наслаждайтесь увлажненной и омоложенной кожей.

Маска для лица с авокадо и льняными семенами.

Приготовьте пасту, смешав один очищенный авокадо с двумя чайными ложками льняных семян в блендере в течение двух минут. Добавьте к смеси две столовых ложки молочных сливок и одну столовую ложку меда. Нанесите маску на лицо и шею за 45 минут до сна.

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