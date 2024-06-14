Лучшие домашние средства для избавления от темных кругов под глазами

Мы уже знаем, что кожа вокруг глаз чуть-чуть тонкая и нежная, поэтому даже после постоянного ухода в этой зоне могут появляться мешки. Полностью вылечить их невозможно. Однако вы можете попробовать некоторые вещи в домашних условиях, чтобы избавиться от них.

Вы можете поэкспериментировать с несколькими средствами и выбрать самый подходящий для вас. Мы приготовили для вас их список.

Холодный компресс: самое простое средство для лечения темных кругов

Попытайтесь начинать свой день с холодного компресса и прикладывать его примерно на 10 минут. Кроме того, вы также можете сделать маску. Убедитесь, что маска чиста и хранится в холодильнике.

Вы можете выполнять эту процедуру несколько раз в неделю для достижения отличных результатов. Это, несомненно, самое простое средство для лечения темных кругов.

Помидор: так или иначе, предоставляет несколько удивительных преимуществ для здоровья

Помидоры богаты ликопином. Ликопен – это вещество, которое улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, а также делает кожу мягкой и эластичной. Он также помогает снизить появление мешков под глазами.

Вы также можете попробовать смесь томатного сока, мяты и лимонного сока, чтобы увидеть невероятные преимущества для здоровья. На самом деле нет абсолютно никакого вреда, если употреблять его ежедневно.

Пакетики чая со льдом: помогают успокоить капилляры в зоне под глазами

Чай обладает противовоспалительными свойствами. В частности, зелёный чай может помочь успокоить капилляры под глазами. Просто замочите пакетики чая в чистой воде и уложите их в холодильник примерно на полчаса.

Затем достаньте их и уложите на глаза примерно на 10 минут. Вы можете сделать это дважды в день для достижения быстрых результатов.

Куркума: лучший природный антиоксидант с мощными противовоспалительными свойствами

Жизнь становится здоровее, если в ней есть куркума. Куркума является лучшим природным антиоксидантом, а ее противовоспалительные свойства могут снизить темные круги.

Чтобы применить то же самое, сделайте густую пасту из порошка куркумы с ананасовым соком, нанесите ее на темные круги и оставьте примерно на 10 минут. Затем аккуратно удалите пасту влажной салфеткой.

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