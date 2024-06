Лучшие места для пикника в США: где хорошо отдыхать и поддержать психическое здоровье

Проведение времени на свежем воздухе может творить чудеса для вашего психического здоровья. Это также возможность устроить пикник на природе.

Издание Eat This Not That публикует список идеальных мест для пикника в каждом штате. Таким образом вы можете правильно спланировать день на свежем воздухе.

Алабама: государственный парк ДеСото в Форт-Пейне

Здесь посетители могут наслаждаться грилями и столиками для пикника. Обязательно спуститесь по 50 ступеням в пейзаж на водопад парка, чтобы увидеть огромный водопад. Также есть небольшой спуск для лодок и доступность рыбалки, плавание и катание на лодках.

Аляска: смотровая площадка Денали на юге в Траппер-Крик

Здесь посетителям предлагают ванные комнаты с доступом к ADA и удобства для панорамного пейзажа. Отсюда открываются невероятные виды на скалистую вершину горы, иногда окруженную облаками. Погода на Аляске может быть суровой, поэтому лучшее время для посещения этого парка – с мая по октябрь.

Аризона: Encanto Park в Фениксе

Парк Энканто – настоящий пышный оазис зелени, построенный в 1935 году миллионером-альтруистом Уильямом Г. Хартранфтом, руководителем городского отдела парков и отдыха. Здесь есть теннисные корты, поле для гольфа, детская площадка, помещение для стрельбы из лука. Места для пикника расположены рядом с естественными тропами, чтобы подышать свежим пустынным воздухом.

Аркансас: государственный парк Pinnacle Mountain в Литл-Роке

Парк расположен рядом с городом Литл-Рок. Это не только место для пикника, но и живописный вид. Предлагается доступ к 15 милям троп для исследования и Арканзасского дендрария с 6-мильной безбарьерной тропой, которая демонстрирует флору и фауну региона.

Калифорния: Пляж для пикника в парке Хайслер в Лагуна-Бич

Лучший пикник можно устроить на пляже под названием Пикник-Бич. Здесь есть столики для пикника и много трав, чтобы расстелить одеяло, если вы не хотите устраивать пикник на песке. Когда наступает отлив, небольшие бассейны усеяны территорией, что дает посетителям время увидеть оказавшихся в ловушке созданий, пока вода не придет снова.

Колорадо: Заповедник Джона Денвера в Аспене

Этот каменистый сад функционален во всей своей невероятной красоте, служа системой фильтрации дождевой воды, прежде чем она возвращается в реку Роаринг Форкс. Это прекрасное место является отличной локацией для пикника и медитации.

Коннектикут: Музей Стонингтонского маяка

Музей расположен прямо внутри исторического маяка. Также посетители могут насладиться пикниками на травяных площадках с видом на залив Литтл Наррагансетт. С маяка можно увидеть с высоты птичьего полета три штата.

Делавер: Государственный парк Ламс Понд в Беари

Эти замечательные виды понравятся каждому. Парк штата Ламс-Понд – отличное место для кемпинга и рыбалки, а также идеальное место для пикника летом или осенью.

Флорида: Государственный парк Байя-Хонда в Биг-Пайн-Ки

В этом парке можно ощутить настоящее дыхание тропиков, не выходя за пределы Соединенных Штатов. Прямо возле пляжа с белым песком есть защищенные места для пикника с грилями на углях. После отдыха найдите время для подводного плавания и осмотра рыбы и дикой природы в водорослях.

Джорджия: Парк Форсайт в Саванне

Это одно из самых идиллических мест в историческом городе Саванна. Форсайт-парк украшен прекрасным белым фонтаном, одно из наиболее часто фотографируемых мест. Большая зеленая лужайка предлагает много мест для пикника на солнце или в тени живых дубов. Здесь есть душистый сад для незрячих, детская площадка и амфитеатр для живой музыки, а также ресторан.

Гавайи: Семь священных бассейнов на Мауи.

Достопримечательность природы – это семь водопадов, расположенных в национальном парке Халеакала, впадающих в северную часть Тихого океана, давая посетителям возможность увидеть один из самых красивых водных объектов природы. Совершите легкий поход по тропе Пипивае через бамбуковый лес и, если позволит погода, поплавайте в нижних бассейнах.

Айдахо: Национальная зона отдыха Sawtooth в Стэнли

Парк имеет выгодное расположение на берегу озера Редфиш. Здесь есть много мест для пикника прямо у воды с видом на горы Сотут. Также есть возможность половить радужную форель и лосося кокана или поплавать в прохладной воде.

Иллинойс: Шиллер-Вудс в Шиллер-парке

В этом парке к услугам посетителей закрытые места для пикника, пешеходные и лыжные дорожки. Лучшее место для пикника – у пруда Шиллер Вудс. Расстелите одеяло, чтобы насладиться покровом деревьев и увидеть белохвостого оленя, бродящего по лесу.

Индиана: Государственный парк Уайт-Ривер в Индианаполисе.

Этот парк известен тем, что здесь есть прекрасные тихие зеленые зоны для приятного пикника. Посетителей радуют газоны и павильоны, и амфитеатры, и лабиринты, и даже набережная. В этом городском оазисе есть из чего выбрать.

Айова: Парк скульптур Pappajohn в Де-Мойне

Это идеальное место для любителей искусства, ведь Парк скульптур Pappajohn наполнен более чем 20 известнейшими скульптурами мира. Пикник среди искусства может быть именно тем, что даст вам незабываемые впечатления.

Канзас: Boulevard Drive-In в Канзас-Сити

Выдающаяся особенность этого парка в том, что это дом для первого в мире 4k drive-in. Накиньте одеяло на землю или даже на дверь багажника или капот вашего автомобиля и наслаждайтесь всеми развлечениями блокбастеров.

Кентукки: Государственный парк Kingdom Come в Камберленде.

С этого парка открывается невероятный вид на Сосновую гору. Места для пикника оборудованы туалетами. Несколько уникальных скальных образований также являются отличными местами для пикника.

Луизиана: Большое озеро в городском парке в Новом Орлеане

В парке Big Lake имеет "пеющий дуб", дерево, нанизанное пентатоническими курантами. Вокруг озера есть дикая природа, спокойная зелень и даже сад скульптур, создающий идеальное место для пикника

Мэн: Тропа Гигантской лестницы в Харпсвелле

Туристов ожидает увлекательная прогулка до Гигантской лестницы. Она достаточно сложна, но она достойна того, чтобы ее увидеть. Любители пикника могут найти место в пределах видимости разбивающихся волн или прямо на каменистом пляже. Количество парковочных мест ограничено, поэтому лучше приехать туда раньше.

Мэриленд: Остров Ассатиг

Это настоящий рай для любителей дикой природы, ведь здесь на пляжах острова Ассатиг есть целые табуны диких лошадей. Дополнительно к пляжу есть леса и солончаки, где можно устроить пикник.

Массачусетс: Лавандовая ферма Кейп-Код в Гарвиче

Парк расположен посреди природоохранной территории, что делает его тихим раем для пикника, где можно снять стресс. Лучшее время для посещения этой семейной фермы - с июня по середину июля, когда лаванда достигает пика цветения.

Мичиган: Парк Белль-Айл в Детройте

Этот парк по праву называют "жемчужиной Детройта". Он был спроектирован Фредериком Ло Олмстедом, известным как основатель американской ландшафтной архитектуры. Здесь можно найти много красивых природных мест для пикника.

Миннесота: Яблочная ферма Аамодта в Стиллвотере

В этом городе вы можете прямо во время пикника собрать яблоки и отведать вина из соседнего виноградника. Виноград, используемый для производства вина для виноградника Saint Croix, высаживается среди яблок. Есть много места, чтобы найти место для пикника среди 6000 яблонь.

Миссисипи: Парк Джеффа Басби в Натчез-Трейс

Здесь все создано для отдыха, ведь можно найти много пикниковых столиков, а также подняться на тропу на вершине Малой горы с лучшими видами. Когда погода способствует посетители могут насладиться прогулками по полевым цветам.

Миссури: государственный парк Хоун в Женевьеве

Этот парк является частью гор Восточный Озарк. Здесь множество диких азалий и высоких сосен с местами для пикника, спрятанными под кронами деревьев. Вы можете брать с собой пушистых друзей, но они должны быть на поводке.

Монтана: Водопад Палисад в Бозмане.

К водопаду ведет живописная тропа. Зимой, если вы можете устроить пикник на морозе, водопад замерзает в каскадных сосульках. Расстелите одеяло на скалах у подножия водопада или воспользуйтесь столиками для пикника в начале тропы.

Небраска: Государственный парк Смит-Фоллз в Валентине

Здесь находится самый высокий водопад Небраски, который является излюбленным местом для местных жителей, устраивающих пикник под открытым небом. Летом люди спускаются по реке Ниобрара. Хотя походы к водопаду ограничены, есть места для пикника и павильон.

Невада: Большой бассейн в Бейкере

В этом парке можно устроить пикник среди вековых деревьев. В парке есть удивительные сосны Грейт Бейсин Бристлекон, растущие скрученные и узловатые от большой высоты. Если вы хотите подземных приключений, есть экскурсии в лабиринте парка, Пещеры Лемана.

Нью-Гэмпшир: Веллингтонский государственный парк в Бристоле

Идеальным местом для пикника является песчаный пляж в Веллингтонском государственном парке. Посетители могут воспользоваться столиками для пикника прямо у чистой воды. Есть мангалы, ванные комнаты и лодочные помещения. С береговой линии вы можете подняться в горы, чтобы полюбоваться природой.

Нью-Джерси: Государственный парк Либерти в Джерси-Сити

Отсюда открывается вид на Статую Свободы и остров Эллис, где можно устроить пикник. Можно пройтись по Троице Свободы, которая петляет на две мили через парк и позволяет посетителям увидеть реку Гудзон и Манхэттен. Здесь также много столиков для пикника и рыбалки, ловли крабов, походов и прогулок на природе.

Нью-Мексико: Зона отдыха "Дикие реки" в Серро

Одним из излюбленных мест посетителей и местных жителей является зона отдыха "Дикие реки". Этот каньон был высечен на глубине 800 футов в вулканической скале, где сливаются Рио-Гранде и Ред-Ривер. Отсюда открываются поразительные виды, а в дикой природе можно даже мельком увидеть оленей, краснохвостых ястребов и луговых собак.

Нью-Йорк: Природный заповедник Галлетт в Центральном парке, Нью-Йорк.

Природный заповедник, закрытый для посетителей в 1934 году из-за трудностей доступа, был вновь открыт всем посетителям в 2001 году. Этот маленький рай площадью в четыре гектара иногда называют "Тайным садом" Нью-Йорка. Стоит пройти через Запретные ворота, сооружение из деревьев, спасенных вокруг Центрального парка, и проверить имеющиеся места для пикника.

Северная Каролина: место для пикника Crabtree Falls на Blue Ridge Parkway

В этом месте можно устроить настоящий пикник среди облаков. Ведь живописный маршрут, пролегающий от национального парка Шенандоа в Виргинии до гор Грейт-Смоки в Северной Каролине, предлагает одни из самых красивых панорамных пейзажей в Соединенных Штатах. Здесь также доступ к красивым водопадам, а также столикам для пикника посреди гор.

Северная Дакота: место для пикника Chimney Park в Медоре

Городской парк Chimney Park когда-то был оживленным перерабатывающим заводом. Сооружение сгорело в 1907 году, оставшись глиняный дымоход. Он был превращен в парк с местами для пикников, которые доступны рядом со зданием, откуда открывается вид на Чимни-Батт.

Огайо: государственный парк Хокинг-Хиллз в Логане

В этом парке нет столиков для пикника, но есть много мест для отдыха у водопадов, а также ущелья, вырезанного в песчанике ручьем и пещерами. Пещера старика очень популярна среди посетителей, названная в честь отшельника, поселившегося здесь в 1700-х годах.

Оклахома: Множество ботанических садов в Оклахома-Сити

Посетите ботанический сад Myriad, где установлены специальные станции Monarch, которые помогают мигрировать бабочкам, привлекая насекомых в этот природный рай. На территории есть фонтаны, зеленые зоны, сад и парк для собак.

Орегон: Пляж Аркадия в Кэннон-Бич

Эта локация является одним из самых посещаемых мест в Орегоне и представляет собой фантастический выбор места для пикника. Рекомендуется планировать посещение во время отлива, позволяя вам спуститься на пляж и проверить побережье. На пляже Аркадия есть столики для пикника, грили и детская площадка.

Пенсильвания: место для пикника Burnt House в Имлере

Посреди парка штата Блю-Ноб есть место с пышной, покрытой мхом землей и зелеными кронами деревьев над горным потоком. Это идеальное место для того, чтобы устроить пикник.

Род-Айленд: государственный парк Бивертейл в Джеймстауне

К пляжу ведет скалистый спуск. А место для пикника можно выбрать с видами на государственный парк Бивертейл. Посетителям советуют остановиться, чтобы посмотреть на исторический маяк, действующее сооружение, построенное в 1856 году.

Южная Каролина: Батарея в Чарльстоне

Увидеть одни из самых красивых довоенных домов в США можно прогуливаясь вдоль Чарльстонской батареи. Этот парк является отличным местом для пикника, откуда открывается вид на реки Эшли и Купер, форт Самтер, замок Пинки и маяк на острове Салливан.

Южная Дакота: Государственный парк Беар Бьютт в Стерджисе

С вершины Беар-Батта открывается великолепный вид сразу на четыре штата. Эта земля играет духовную роль во многих коренных племенах Америки. Это место считается священным, и посетители могут увидеть оставленные жетоны и мешочки, символизирующие молитвы.

Теннеси: Пикниковая зона Гринбраер в Гетлинбурге

Зона Гринбраер покрывается ковром полевых цветов весной, что делает это отличным местом для пикника. Здесь есть столики для пикника. Также можно найти угольные мангалы и даже каменный камин для жарки.

Техас: гора Боннелл в Остине

Это самая высокая точка, откуда туристам открывается вид на реку Колорадо и город внизу. К вершине ведет 102 ступени, где в павильоне можно отдохнуть после восхождения. Здесь можно найти несколько столов для разбросанных вокруг пикника.

Юта: долина Прово

В этом месте стоит прогуляться по тропинке, ведущей к водопаду, где можно найти много мест для пикника. Вы можете наслаждаться зеленой травой, столиками для пикника, мангалами и видами на реку Прово.

Вермонт: Гора Аверилль в Аверилле

Наслаждайтесь невероятным видом, а для этого поднимитесь на гору, а затем расслабьтесь на пикнике. Здесь можно следить за такими животными, как дикобразы и ястребы.

Вирджиния: крытый мост Meems Bottom на горе Джексон

Этот крытый мост работает с 1842 года, несмотря на то, что был сожжен вандалами в 1970-х годах. Под деревянной конструкцией, установленной на берегу реки с видом на деревья, столики для пикника.

Вашингтон: Artist Point в Деминге

Эта живописная тропа ведет к обширному виду Северных каскадов. Обычно она открыта в июле до первого снегопада где-то в конце сентября или начале октября. Здесь можно найти разнообразные пешеходные тропы, которые ведут мимо отличных мест для отдыха и пикника.

Западная Вирджиния: Государственный лес Гринбраер в Уайт Сульфер Спрингс

После прогулок в парке устройте себе пикник с видом на зеленый ландшафт долины Гринбриер. В этом парке много места для пикника с друзьями или семьей. Доступны многочисленные столики для отдыха.

Висконсин: государственный парк Mirror Lake в Барабу

Парк штата Миррор-Лейк имеет репутацию прекрасной луны для рыбалки, где можно поймать радужную форель и крупноротого окуня. Если рыбалка не является вашим хобби, вы можете устроить пикник на скале из окружающего озеро песчаника или найти обустроенные места для пикника.

Вайоминг: Стимбот-Пойнт на озере Йеллоустоун

Вы можете увидеть Йеллоустоунское озеро, наблюдая, как пара вырывается из гейзеров в Стимбот-Пойнт. Столики для пикника стоят на берегу, а одичавшая природа делает невероятную атмосферу.

