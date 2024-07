Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

С возрастом во внешности человека происходят некоторые естественные изменения, но также многое происходит внутри вашего тела. К примеру, гибкость, выносливость и сила ваших мышц обычно снижаются, что может сильно повлиять на ваш баланс, стабильность и координацию.

Фитнес-тренеры назвали лучшие силовые упражнения, которые помогут оставаться в форме после 40 лет. Ведь регулярное выполнение силовых упражнений в течение недели имеет решающее значение, чтобы оставаться в форме, пишет Eat This Not That .

Приседания с гантелями

Для выполнения упражнения держите гантели вертикально, а затем отведите бедра назад и опуститесь в приседания, пока ваши бедра не достигнут параллельного положения полу. Нажмите на обе пятки, чтобы подняться в положение стоя и сожмите ягодицы. Выполните от восьми до десяти повторений.

Румынская становая тяга с гантелями

Перед выполнением упражнения возьмите гантели в каждую руку и держите перед собой. Затем отведите бедра назад, одновременно опуская гантели вниз по бедрам. Когда вы почувствуете сильное растяжение подколенных сухожилий, вытяните бедра вперед, поднимите гантели и сожмите ягодичные мышцы. Выполните 10 повторений.

Жим гантелей в наклоне

Займите позицию в положении лежа на наклонной скамье. У вас в обеих руках должна быть гантель, опирающаяся на бедра. Держите ноги на полу. Затем, вытащив обе руки, прижмите гантели к телу. Когда вы опускаете вес, отведите плечи назад и вниз на скамью, и вы почувствуете приятное растяжение в нижней части движения, прежде чем нажать гантели назад. Сжимайте верхние грудные мышцы и трицепсы в верхней части пресса. Выполните 10 повторений.

Тяги с гантелями

Перед выполнением упражнения расположите тело параллельно тренажерной лаве или устойчивой поверхности, причем одно колено и рука должны стоять на нем, чтобы вы были стабильны. Держите гантель противоположной рукой, вытянув ее к земле и поднимите вес до бедра, сжимая широкие латы и верхнюю часть спины. Затем опустите руку и вес перед следующим повторением. Выполните от 10 до 12 повторений для каждой руки.

Подтягивание нейтральным хватом

Необходимо повиснуть на штангах для подтягивания подбородка, ладонями друг к другу. Слегка наклонитесь назад, подтягиваясь к перекладине, ведя локтями и тянитесь грудью, а не подбородком, подтягивая тело вверх. Сожмите спину, предплечье и бицепсы вверху. Окажите сопротивление на обратном пути, прежде чем выполнить следующее повторение. Выполните от восьми до десяти повторений.

Выпады при ходьбе с гантелями

Возьмите гантели обеими руками и вытяните одну ногу вперед и крепко поставьте ее на землю. Используя контроль, опуститесь в выпад, прижимая заднее колено к полу. Затем другой ногой пройдите вперед и повторите. Выполните 12 повторений каждой ногой.

Ролик для пресса

Выполнение упражнения начинается с того, что вы становитесь на колени на пол и держитесь за колесо пресса. Затем вытяните тело как можно дальше вперед, когда вы разворачиваете колесо. Ведите своими руками. Выйдя как можно дальше, выдохните и сверните колесо назад. Выполните 10 повторений.

Фермерская прогулка

Для выполнения упражнения держите тяжелые гантели или гири в каждой руке по бокам. С развернутой грудью и напряженным стержнем начните ходить, используя контроль. Когда вы пройдете дистанцию, развернитесь и вернитесь к месту начала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие питательные вещества помогут сжечь больше жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.