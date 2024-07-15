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Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Елена Кравченко
Новости медицины
3 минуты
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Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

С возрастом во внешности человека происходят некоторые естественные изменения, но также многое происходит внутри вашего тела. К примеру, гибкость, выносливость и сила ваших мышц обычно снижаются, что может сильно повлиять на ваш баланс, стабильность и координацию.

Фитнес-тренеры назвали лучшие силовые упражнения, которые помогут оставаться в форме после 40 лет. Ведь регулярное выполнение силовых упражнений в течение недели имеет решающее значение, чтобы оставаться в форме, пишет Eat This Not That.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Приседания с гантелями

Для выполнения упражнения держите гантели вертикально, а затем отведите бедра назад и опуститесь в приседания, пока ваши бедра не достигнут параллельного положения полу. Нажмите на обе пятки, чтобы подняться в положение стоя и сожмите ягодицы. Выполните от восьми до десяти повторений.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Румынская становая тяга с гантелями

Перед выполнением упражнения возьмите гантели в каждую руку и держите перед собой. Затем отведите бедра назад, одновременно опуская гантели вниз по бедрам. Когда вы почувствуете сильное растяжение подколенных сухожилий, вытяните бедра вперед, поднимите гантели и сожмите ягодичные мышцы. Выполните 10 повторений.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Жим гантелей в наклоне

Займите позицию в положении лежа на наклонной скамье. У вас в обеих руках должна быть гантель, опирающаяся на бедра. Держите ноги на полу. Затем, вытащив обе руки, прижмите гантели к телу. Когда вы опускаете вес, отведите плечи назад и вниз на скамью, и вы почувствуете приятное растяжение в нижней части движения, прежде чем нажать гантели назад. Сжимайте верхние грудные мышцы и трицепсы в верхней части пресса. Выполните 10 повторений.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Тяги с гантелями

Перед выполнением упражнения расположите тело параллельно тренажерной лаве или устойчивой поверхности, причем одно колено и рука должны стоять на нем, чтобы вы были стабильны. Держите гантель противоположной рукой, вытянув ее к земле и поднимите вес до бедра, сжимая широкие латы и верхнюю часть спины. Затем опустите руку и вес перед следующим повторением. Выполните от 10 до 12 повторений для каждой руки.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Подтягивание нейтральным хватом

Необходимо повиснуть на штангах для подтягивания подбородка, ладонями друг к другу. Слегка наклонитесь назад, подтягиваясь к перекладине, ведя локтями и тянитесь грудью, а не подбородком, подтягивая тело вверх. Сожмите спину, предплечье и бицепсы вверху. Окажите сопротивление на обратном пути, прежде чем выполнить следующее повторение. Выполните от восьми до десяти повторений.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Выпады при ходьбе с гантелями

Возьмите гантели обеими руками и вытяните одну ногу вперед и крепко поставьте ее на землю. Используя контроль, опуститесь в выпад, прижимая заднее колено к полу. Затем другой ногой пройдите вперед и повторите. Выполните 12 повторений каждой ногой.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Ролик для пресса

Выполнение упражнения начинается с того, что вы становитесь на колени на пол и держитесь за колесо пресса. Затем вытяните тело как можно дальше вперед, когда вы разворачиваете колесо. Ведите своими руками. Выйдя как можно дальше, выдохните и сверните колесо назад. Выполните 10 повторений.

Лучшие силовые упражнения для поддержания формы после 40 лет

Фермерская прогулка

Для выполнения упражнения держите тяжелые гантели или гири в каждой руке по бокам. С развернутой грудью и напряженным стержнем начните ходить, используя контроль. Когда вы пройдете дистанцию, развернитесь и вернитесь к месту начала.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская