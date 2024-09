Лучшие сочетания макарон: как худеть вкусно

Не бойтесь макарон - поскольку они могут быть частью вашего здорового питания, даже если содержат много углеводов и калорий. Выбирайте макароны с высоким содержанием белка, клетчатки и сложных углеводов, вместо привычных и вредных рафинированных вариантов.

Также, сочетайте их с клетчаткой, полезными жирами и белками для вкусных и сытных блюд. С чем комбинировать макаронные изделия, чтобы употреблять здоровые обеды, рассказали в Eat This, Not That.

Паста с цветной капустой, соусом песто и свежими помидорами

Паста из цветной капусты - это вкусный и универсальный заменитель углеводов, который добавляет больше клетчатки и порцию овощей в ваш рацион. Комбинируйте ее с пикантными овощами и сытными соусами, такими как песто, чтобы увеличить вкусовые ощущения, получить пользу для сердца и обеспечить себя дополнительным белком.

Паста из черных бобов, курицей гриль и оливковым маслом

Выбирайте пасту из черных бобов, поскольку она содержит больше белка и клетчатки, чем традиционная. Добавляйте к ней курицу, обжаренную на гриле или темпе для повышения содержания белка. Используйте оливковое масло вместо сладких или калорийных соусов и не забудьте добавить брокколи для текстуры.

Паста с нутом, лососем и баклажанами

Замените обычные макароны на макароны из нута. Они содержат много белка, который необходим для похудения и имеют прекрасную текстуру. Добавьте к ним баклажан и лосось, содержащий омега-3, которые снижают воспаление и поддерживают здоровье сердца. Чтобы усилить вкус, добавьте оливки, которые также обеспечивают полезные жиры и натрий для восстановления после тренировки.

Паста эдамаме с оливками и пассированным шпинатом

Молодые соевые бобы эдамаме богаты белком и антиоксидантами. Добавьте их в пасту вместе с черными оливками для полезного жира, а также жареным шпинатом для дополнительной клетчатки. Сбрызните блюдо оливковым маслом первого отжима и добавьте соль и перец для вкуса.

Цельнозерновые макароны со спаржей и козьим сыром

Выбирайте цельнозерновую пасту и добавьте к ней спаржу, приготовленную на пару и козий сыр. Если вы не употребляете продукты животного происхождения, вы можете заменить сыр на его веганскую альтернативу, которая также является отличным источником белка.

Овощная паста Zoodles с тофу и измельченными орехами

Чтобы сделать кабачковую лапшу вкусной, приготовьте ее на пару, чтобы сохранить текстуру. Затем добавьте заправку из оливкового масла и лимона для вкуса и полезных жиров. Соедините ее с хрустящим тофу, что придаст блюду белок и текстуру. Завершите блюдо поджаренными и измельченными орехами, такими как арахис, кешью или фисташками, которые являются источником дополнительных питательных веществ и здоровых жиров.

