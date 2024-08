Лучшие тосты для похудения: простые и полезные перекусы

Бутерброд, тост или сэндвич – это отличный вариант для завтрака, обеда или перекуса. Такая закуска прямо в приготовлении. не требует много времени и может иметь много вкусных и полезных интерпретаций, в зависимости от ингредиентов из которых готовят.

Использование цельнозернового хлеба, нежирных белков, овощей и легких соусов может сделать бутерброд полезным и сытным дополнением для рациона, что поможет восстановиться и утолить голод. Из чего следует приготовить такую здоровую закуску, рассказали в Eat This, Not That.

Хлеб

Для более быстрого похудения выбирайте хлеб из цельного зерна. Цельнозерновой хлеб содержит все части семян, а именно отруби, эндосперм и зародыш, имеющие больше полезных нутриентов, таких, как клетчатка, белки и витамины, в отличие от рафинированного, содержащего преимущественно крахмал. Ищите хлеб с цельным зерном или цельной пшеницей в составе и проверяйте, чтобы в нем было по крайней мере 2 грамма клетчатки на порцию.

Спреды

Для здорового тоста используйте одну столовую ложку пасты, такой как хумус или арахисовое масло. Включайте авокадо или гуакамоле для дополнительной кремовости и снабжения здоровыми жирами. Если вы предпочитаете джемы, обратите внимание на содержащие не более 5 граммов сахара на столовую ложку. Для сливочного творога выбирайте варианты с 3 граммами жира или меньше на порцию.

Топинги

Попытайтесь использовать фрукты как начинку: они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Если не хотите чего-нибудь сладкого, выберите овощи, например, помидоры черри или огурцы. Семена и орехи также являются отличными добавками, которые помогут утолить голод. Для завершения блюда можно добавить раскрошенный сыр фета.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как тост с арахисовым маслом улучшает здоровье.

