Лучшие упражнения для мышц верхней части тела: как достичь упругости и силы

Занятия спортом не только поддерживает здоровую физическую форму, но и делает ваше тело более упругим. При правильном выполнении упражнений вы можете накачать мышцы верхней части тела.

Это не только положительно отразится на состоянии здоровья, но и улучшит ваше самовосприятие. OBOZ.UA предлагает несколько лучших упражнений для верхней части тела.

Жим штанги лежа

Для выполнения упражнения лягте на ровную лавку, затем добавьте соответствующие нагрузки на штангу и положите ее на лавку. Возьмите штангу со штангой, приблизите ее к груди, а теперь поднимите штангу прямо вверх и назад. Попытайтесь выполнить как можно больше повторений.

Жим штанги лежа в наклоне

Для выполнения расположите тренировочную скамейку под небольшим углом и проверьте, подходит ли вам высота. Затем отрегулируйте нужный вес штанги, увеличивая нагрузку постепенно. В конце концов, выровняйте штангу и потяните ее вверх, а затем снова обратно. Начните с трех подходов по 15 повторений.

Жим полу на коленях

Перед выполнением станьте на колени, вытянув одну ногу вперед и возьмите одной рукой и нажмите на него перед грудью, а затем вернитесь в исходное положение. Попытайтесь выполнить как можно больше повторений, ведь это упражнение не только укрепит мышцы груди и трицепсы, но также дополнительно поработает на пресс.

Жим от груди

Это упражнение оказывает положительное влияние на развитие силы верхней части тела, включая дельтовидные мышцы и трицепсы. При регулярном исполнении укрепляются ваши кости, улучшается общая физическая форма и психическое здоровье. Это помогает нарастить мышцы и сбросить лишний жир.

Наклонный полет гантели

Для выполнения необходимо отрегулировать тренировочную лавку под наклоном и расположиться так, чтобы ноги крепко стояли на земле. Затем следует взять гантели в каждую руку и потянуть локти вниз, направляя их к земле. В синхронном движении толкните оба локтя вверх и попробуйте повернуть запястье, чтобы соединить гантели. Выполните несколько повторений.

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